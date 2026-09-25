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"АвтоВАЗ" запустил серийное производство кроссовера Lada Azimut - 25.09.2026, ПРАЙМ
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"АвтоВАЗ" запустил серийное производство кроссовера Lada Azimut
"АвтоВАЗ" запустил серийное производство кроссовера Lada Azimut - 25.09.2026, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" запустил серийное производство кроссовера Lada Azimut
Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" запустил серийное производство нового кроссовера Lada Azimut на заводе в Тольятти, передает корреспондент РИА Новости. | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T14:00+0300
2026-09-25T14:00+0300
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промышленность
самарская область
антон алиханов
максим соколов
автоваз
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ТОЛЬЯТТИ, 25 сен - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" запустил серийное производство нового кроссовера Lada Azimut на заводе в Тольятти, передает корреспондент РИА Новости. Участие в церемонии запуска производства приняли глава Минпромторга России Антон Алиханов, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов. Lada Azimut - новый кроссовер "АвтоВАЗа", который компания впервые представила на Петербургском международном экономическом форуме год назад. Он создан на платформе Vesta и на старте будет оснащаться модернизированными двигателями собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиных силы. Как отмечал ранее производитель, продажи модели в России стартуют в четвертом квартале 2026 года. Кроссовер получил ряд опций, которые впервые применяются на автомобилях Lada. В их число вошли обогрев передних боковых стекол, панорамная крыша с люком, электрорегулировка водительского кресла, боковые шторки безопасности, камера кругового обзора, беспроводная зарядка для смартфона, новые материалы отделки, например комбинированное тканевое покрытие обивок стоек кузова, двухзонный климат-контроль, электропривод двери багажника и электрический стояночный тормоз.
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бизнес, промышленность, самарская область, антон алиханов, максим соколов, автоваз, минпромторг
Бизнес, Промышленность, Самарская область, Антон Алиханов, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Минпромторг
14:00 25.09.2026
 
"АвтоВАЗ" запустил серийное производство кроссовера Lada Azimut

"АвтоВАЗ" запустил серийное производство нового кроссовера Lada Azimut в Тольятти

© Фото : Наталья КарноваАвтомобиль Lada Azimut
Автомобиль Lada Azimut - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2026
© Фото : Наталья Карнова
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ТОЛЬЯТТИ, 25 сен - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" запустил серийное производство нового кроссовера Lada Azimut на заводе в Тольятти, передает корреспондент РИА Новости.
Участие в церемонии запуска производства приняли глава Минпромторга России Антон Алиханов, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов.
Lada Azimut - новый кроссовер "АвтоВАЗа", который компания впервые представила на Петербургском международном экономическом форуме год назад. Он создан на платформе Vesta и на старте будет оснащаться модернизированными двигателями собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиных силы.
Как отмечал ранее производитель, продажи модели в России стартуют в четвертом квартале 2026 года.
Кроссовер получил ряд опций, которые впервые применяются на автомобилях Lada. В их число вошли обогрев передних боковых стекол, панорамная крыша с люком, электрорегулировка водительского кресла, боковые шторки безопасности, камера кругового обзора, беспроводная зарядка для смартфона, новые материалы отделки, например комбинированное тканевое покрытие обивок стоек кузова, двухзонный климат-контроль, электропривод двери багажника и электрический стояночный тормоз.
 
БизнесПромышленностьСамарская областьАнтон АлихановМаксим СоколовАвтоВАЗМинпромторг
 
 
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