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"АвтоВАЗ" запустил серийное производство кроссовера Lada Azimut

"АвтоВАЗ" запустил серийное производство кроссовера Lada Azimut - 25.09.2026, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" запустил серийное производство кроссовера Lada Azimut

Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" запустил серийное производство нового кроссовера Lada Azimut на заводе в Тольятти, передает корреспондент РИА Новости. | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T14:00+0300

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ТОЛЬЯТТИ, 25 сен - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" запустил серийное производство нового кроссовера Lada Azimut на заводе в Тольятти, передает корреспондент РИА Новости. Участие в церемонии запуска производства приняли глава Минпромторга России Антон Алиханов, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов. Lada Azimut - новый кроссовер "АвтоВАЗа", который компания впервые представила на Петербургском международном экономическом форуме год назад. Он создан на платформе Vesta и на старте будет оснащаться модернизированными двигателями собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиных силы. Как отмечал ранее производитель, продажи модели в России стартуют в четвертом квартале 2026 года. Кроссовер получил ряд опций, которые впервые применяются на автомобилях Lada. В их число вошли обогрев передних боковых стекол, панорамная крыша с люком, электрорегулировка водительского кресла, боковые шторки безопасности, камера кругового обзора, беспроводная зарядка для смартфона, новые материалы отделки, например комбинированное тканевое покрытие обивок стоек кузова, двухзонный климат-контроль, электропривод двери багажника и электрический стояночный тормоз.

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бизнес, промышленность, самарская область, антон алиханов, максим соколов, автоваз, минпромторг