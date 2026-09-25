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"АвтоВАЗ" запустил серийное производство кроссовера Lada Azimut
"АвтоВАЗ" запустил серийное производство кроссовера Lada Azimut - 25.09.2026, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" запустил серийное производство кроссовера Lada Azimut
Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" запустил серийное производство нового кроссовера Lada Azimut на заводе в Тольятти, передает корреспондент РИА Новости. | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T14:00+0300
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ТОЛЬЯТТИ, 25 сен - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" запустил серийное производство нового кроссовера Lada Azimut на заводе в Тольятти, передает корреспондент РИА Новости. Участие в церемонии запуска производства приняли глава Минпромторга России Антон Алиханов, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов. Lada Azimut - новый кроссовер "АвтоВАЗа", который компания впервые представила на Петербургском международном экономическом форуме год назад. Он создан на платформе Vesta и на старте будет оснащаться модернизированными двигателями собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиных силы. Как отмечал ранее производитель, продажи модели в России стартуют в четвертом квартале 2026 года. Кроссовер получил ряд опций, которые впервые применяются на автомобилях Lada. В их число вошли обогрев передних боковых стекол, панорамная крыша с люком, электрорегулировка водительского кресла, боковые шторки безопасности, камера кругового обзора, беспроводная зарядка для смартфона, новые материалы отделки, например комбинированное тканевое покрытие обивок стоек кузова, двухзонный климат-контроль, электропривод двери багажника и электрический стояночный тормоз.
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бизнес, промышленность, самарская область, антон алиханов, максим соколов, автоваз, минпромторг
Бизнес, Промышленность, Самарская область, Антон Алиханов, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Минпромторг
"АвтоВАЗ" запустил серийное производство кроссовера Lada Azimut
"АвтоВАЗ" запустил серийное производство нового кроссовера Lada Azimut в Тольятти
ТОЛЬЯТТИ, 25 сен - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" запустил серийное производство нового кроссовера Lada Azimut на заводе в Тольятти, передает корреспондент РИА Новости.
Участие в церемонии запуска производства приняли глава Минпромторга России Антон Алиханов, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов.
Lada Azimut - новый кроссовер "АвтоВАЗа", который компания впервые представила на Петербургском международном экономическом форуме год назад. Он создан на платформе Vesta и на старте будет оснащаться модернизированными двигателями собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиных силы.
Как отмечал ранее производитель, продажи модели в России стартуют в четвертом квартале 2026 года.
Кроссовер получил ряд опций, которые впервые применяются на автомобилях Lada. В их число вошли обогрев передних боковых стекол, панорамная крыша с люком, электрорегулировка водительского кресла, боковые шторки безопасности, камера кругового обзора, беспроводная зарядка для смартфона, новые материалы отделки, например комбинированное тканевое покрытие обивок стоек кузова, двухзонный климат-контроль, электропривод двери багажника и электрический стояночный тормоз.