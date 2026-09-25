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Банк России готов обеспечить дополнительные ресурсы в капитал РНПК

Банк России готов обеспечить дополнительные ресурсы в капитал РНПК - 25.09.2026, ПРАЙМ

Банк России готов обеспечить дополнительные ресурсы в капитал РНПК

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен - РИА Новости. Банк России готов обеспечить дополнительные ресурсы в капитал Российской национальной перестраховочной компании (РНПК), если | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T12:42+0300

2026-09-25T12:42+0300

2026-09-25T12:42+0300

финансы

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен - РИА Новости. Банк России готов обеспечить дополнительные ресурсы в капитал Российской национальной перестраховочной компании (РНПК), если это потребуется, заявил журналистам первый заместитель председателя регулятора Владимир Чистюхин. "Российская национальная перестраховочная компания была создана для преодоления ситуации, когда российские страховые компании не могут обеспечить перестрахование. И сегодня РНПК эту функцию выполняет, она ее выполняет уже много лет и фактически является чуть ли не исключительным перестраховщиком для всех российских страховых компаний, а через них и для всего российского бизнеса", - сказал он в кулуарах XXIII Международного банковского форума. По словам Чистюхина, на сегодняшний день многие виды страхования, которые осуществляет РНПК, являются максимально рискованными. "Но в отсутствие альтернативы РНПК не уходит с рынка, не закрывает виды страхования. Да, где-то может менять правила, повышать тариф, но принципиально принимает на себя все страховые и перестраховочные риски", - сказал он. "И за текущий год, с учетом интенсивности атак на российские объекты... мы получили ситуацию, когда РНПК несет значимые убытки. Для обеспечения соответствия РНПК регуляторным требованиям с точки зрения капитала, понадобилась его декапитализация", - отметил он. "На сегодняшний день тех сумм, которые заявлены, достаточно для качественного продолжения деятельности РНПК. Но мы будем смотреть, что будет происходить в будущем. Если нужны будут дополнительные ресурсы в капитал, конечно, Центральный банк их обеспечит", - подчеркнул Чистюхин. Банк России принял решение о докапитализации РНПК на 165 миллиардов рублей, заявляла ранее в сентябре глава регулятор Эльвира Набиуллина.

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финансы, россия, банки, владимир чистюхин, эльвира набиуллина, рнпк, банк россии, центральные банки