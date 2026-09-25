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Денежная база РФ в узком определении за неделю выросла на 0,48%

Денежная база РФ в узком определении за неделю выросла на 0,48% - 25.09.2026, ПРАЙМ

Денежная база РФ в узком определении за неделю выросла на 0,48%

Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 18 сентября увеличилась до 22,837 триллиона рублей с 22,728 триллиона на 11 сентября, сообщил Банк России. | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T11:45+0300

2026-09-25T11:45+0300

2026-09-25T11:45+0300

финансы

россия

банк россии

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 18 сентября увеличилась до 22,837 триллиона рублей с 22,728 триллиона на 11 сентября, сообщил Банк России. Таким образом, за неделю она увеличилась на 109,8 миллиарда рублей, или на 0,48%. Показатель впервые превысил 20 триллионов рублей на рубеже марта-апреля и непрерывно рос все лето. Отметка в 22 триллиона была преодолена в конце июля. Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.

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финансы, россия, банк россии