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Биржи Европы растут после снижения несколько дней подряд

Биржи Европы растут после снижения несколько дней подряд - 25.09.2026, ПРАЙМ

Биржи Европы растут после снижения несколько дней подряд

Основные фондовые индексы Европы в пятницу поднимаются после снижения в течение нескольких торговых дней подряд, свидетельствуют данные торгов. | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T14:31+0300

2026-09-25T14:31+0300

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу поднимаются после снижения в течение нескольких торговых дней подряд, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.07 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,29% относительно предыдущего закрытия - до 10 711,27 пункта, французский CAC 40 - на 0,07%, до 8 086,87 пункта, немецкий DAX - на 0,73%, до 25 47,64 пункта. При этом за две прошедшие торговые сессии немецкий DAX и французский CAC 40 снизились - на 1,22% и 0,9% соответственно. Британский FTSE 100 находился в минусе несколько дольше, опустившись на 0,55% по итогам предыдущих трех дней. "Рынки обратили внимание на тревожные сигналы с рынка облигаций, но благодаря позитивным экономическим условиям остаются довольно устойчивыми, чтобы внимательно следить за ситуацией и занимать позицию по мере приближения промежуточных выборов в США", - цитирует агентство Блумберг главу отдела трейдинга MPPM Гильермо Эрнандеса Сампере (Guillermo Hernandez Sampere). Мировые инвесторы следят за динамикой нефтяных котировок. Так, в пятницу днем марка Brent заметно дешевеет, опускаясь ниже отметки в 106 долларов за баррель после двухдневного роста. В пятницу также была опубликована статистика по экономике Германии. Индекс доверия потребителей к экономике страны по состоянию на октябрь снизился до минус 30,6 пункта с пересмотренного значения сентября в минус 26,8 пункта, что стало самым низким уровнем с мая. Аналитики ожидали снижения показателя до минус 27,4 пункта. Акции шведской фармацевтической Nanexa подскакивают в цене более чем вдвое после заключения лицензионного договора с датской Novo Nordisk в области препаратов от ожирения на порядка 1,17 миллиарда евро. Акции французской авиастроительной Airbus дешевеют примерно на 3%. Компания сообщила об обнаружении дефекта в конструкции фюзеляжа сотен самых продаваемых самолетов A321neo, передает агентство Рейтер.

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рынок, индексы, торги, европа, германия, dax, airbus, airbus a321