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В аэропорту Чебоксар завершили ремонт перрона и рулежной дорожки

В аэропорту Чебоксар завершили ремонт перрона и рулежной дорожки - 25.09.2026, ПРАЙМ

В аэропорту Чебоксар завершили ремонт перрона и рулежной дорожки

Ремонт перрона и рулежной дорожки завершен в аэропорту Чебоксар, теперь воздушная гавань сможет одновременно принимать в 3 раза больше самолетов, следует из... | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T13:37+0300

2026-09-25T13:37+0300

2026-09-25T13:37+0300

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 сен – ПРАЙМ. Ремонт перрона и рулежной дорожки завершен в аэропорту Чебоксар, теперь воздушная гавань сможет одновременно принимать в 3 раза больше самолетов, следует из слов главы Чувашской республики Олега Николаева. Работы начались осенью 2025 года и велись без остановки аэропорта. В июле завершилось устройство асфальтобетонного покрытия, затем была отремонтирована рулежная дорожка и установлено светосигнальное оборудование. "Официально завершен большой этап модернизации аэропорта Чебоксар – полностью закончены работы по капитальному ремонту перрона и рулежной дорожки. Обновлено 83 тысячи квадратных метров покрытия, установлено новое светосигнальное оборудование, соответствующее современным требованиям безопасности. Главное – теперь аэропорт может одновременно принимать до семи воздушных судов вместо двух", - написал Николаев в канале на платформе "Макс". Он поблагодарил пассажиров и сотрудников аэропорта за терпение в период строительных работ и отметил, что для жителей Чувашии модернизация означает новые возможности: расширение географии полетов, появление новых направлений и повышение доступности авиаперелетов. "Наша ближайшая цель – довести пропускную способность аэропорта до 1 миллиона пассажиров в год. За последние десять лет пассажиропоток вырос почти в девять раз, поэтому потенциал для дальнейшего развития у нас большой", - заявил Николаев.

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бизнес, россия, чувашия