https://1prime.ru/20260925/chemezov-873694913.html
Чемезов назвал новую модель Lada Azimut исторической
Чемезов назвал новую модель Lada Azimut исторической - 25.09.2026, ПРАЙМ
Чемезов назвал новую модель Lada Azimut исторической
Глава "Ростеха" Сергей Чемезов назвал новую модель lada Azimut исторической для российского автомобилестроения - кроссовер воплотил в себе лучшие инженерные... | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T18:21+0300
2026-09-25T18:21+0300
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Глава "Ростеха" Сергей Чемезов назвал новую модель lada Azimut исторической для российского автомобилестроения - кроссовер воплотил в себе лучшие инженерные решения, накопленный десятилетиями опыт и стремление к постоянному развитию, сообщил "АвтоВАЗ". В день запуска производства lada Azimut Чемезов поздравил "АвтоВАЗ". "Новую модель lada Azimut можно считать исторической для российского автомобилестроения. lada Azimut - не просто очередная новинка, а самый современный кроссовер на нашем рынке, воплотивший в себе лучшие инженерные решения, накопленный десятилетиями опыт и стремление тольяттинских специалистов к постоянному развитию", - приводит слова Чемезова "АвтоВАЗ". Глава "Ростеха" также отметил, что запуск производства Lada Azimut является шагом в направлении укрепления технологического суверенитета России и развития собственных компетенций. В пятницу на заводе "АвтоВАЗа" в Тольятти запущено серийное производство кроссовера Lada Azimut, который оснащается новыми двигателями 1,6 и 1,8 литра на 120 и 132 лошадиные силы соответственно. Lada Azimut - новый кроссовер "АвтоВАЗа", который компания впервые представила на Петербургском международном экономическом форуме год назад. Он создан на платформе Vesta.
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бизнес, россия, тольятти, сергей чемезов, автоваз, ростех
Бизнес, РОССИЯ, ТОЛЬЯТТИ, Сергей Чемезов, АвтоВАЗ, Ростех
Чемезов назвал новую модель Lada Azimut исторической
Чемезов назвал новую модель Lada Azimut исторической для российского автомобилестроения
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Глава "Ростеха" Сергей Чемезов назвал новую модель lada Azimut исторической для российского автомобилестроения - кроссовер воплотил в себе лучшие инженерные решения, накопленный десятилетиями опыт и стремление к постоянному развитию, сообщил "АвтоВАЗ".
В день запуска производства lada Azimut Чемезов поздравил "АвтоВАЗ".
"Новую модель lada Azimut можно считать исторической для российского автомобилестроения. lada Azimut - не просто очередная новинка, а самый современный кроссовер на нашем рынке, воплотивший в себе лучшие инженерные решения, накопленный десятилетиями опыт и стремление тольяттинских специалистов к постоянному развитию", - приводит слова Чемезова "АвтоВАЗ".
Глава "Ростеха" также отметил, что запуск производства Lada Azimut является шагом в направлении укрепления технологического суверенитета России и развития собственных компетенций.
В пятницу на заводе "АвтоВАЗа" в Тольятти запущено серийное производство кроссовера Lada Azimut, который оснащается новыми двигателями 1,6 и 1,8 литра на 120 и 132 лошадиные силы соответственно.
Lada Azimut - новый кроссовер "АвтоВАЗа", который компания впервые представила на Петербургском международном экономическом форуме год назад. Он создан на платформе Vesta.