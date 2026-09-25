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Чемезов назвал новую модель Lada Azimut исторической - 25.09.2026, ПРАЙМ
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Чемезов назвал новую модель Lada Azimut исторической
Чемезов назвал новую модель Lada Azimut исторической - 25.09.2026, ПРАЙМ
Чемезов назвал новую модель Lada Azimut исторической
Глава "Ростеха" Сергей Чемезов назвал новую модель lada Azimut исторической для российского автомобилестроения - кроссовер воплотил в себе лучшие инженерные... | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T18:21+0300
2026-09-25T18:22+0300
бизнес
россия
тольятти
сергей чемезов
автоваз
ростех
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Глава "Ростеха" Сергей Чемезов назвал новую модель lada Azimut исторической для российского автомобилестроения - кроссовер воплотил в себе лучшие инженерные решения, накопленный десятилетиями опыт и стремление к постоянному развитию, сообщил "АвтоВАЗ". В день запуска производства lada Azimut Чемезов поздравил "АвтоВАЗ". "Новую модель lada Azimut можно считать исторической для российского автомобилестроения. lada Azimut - не просто очередная новинка, а самый современный кроссовер на нашем рынке, воплотивший в себе лучшие инженерные решения, накопленный десятилетиями опыт и стремление тольяттинских специалистов к постоянному развитию", - приводит слова Чемезова "АвтоВАЗ". Глава "Ростеха" также отметил, что запуск производства Lada Azimut является шагом в направлении укрепления технологического суверенитета России и развития собственных компетенций. В пятницу на заводе "АвтоВАЗа" в Тольятти запущено серийное производство кроссовера Lada Azimut, который оснащается новыми двигателями 1,6 и 1,8 литра на 120 и 132 лошадиные силы соответственно. Lada Azimut - новый кроссовер "АвтоВАЗа", который компания впервые представила на Петербургском международном экономическом форуме год назад. Он создан на платформе Vesta.
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бизнес, россия, тольятти, сергей чемезов, автоваз, ростех
Бизнес, РОССИЯ, ТОЛЬЯТТИ, Сергей Чемезов, АвтоВАЗ, Ростех
18:21 25.09.2026 (обновлено: 18:22 25.09.2026)
 
Чемезов назвал новую модель Lada Azimut исторической

Чемезов назвал новую модель Lada Azimut исторической для российского автомобилестроения

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Глава "Ростеха" Сергей Чемезов назвал новую модель lada Azimut исторической для российского автомобилестроения - кроссовер воплотил в себе лучшие инженерные решения, накопленный десятилетиями опыт и стремление к постоянному развитию, сообщил "АвтоВАЗ".
В день запуска производства lada Azimut Чемезов поздравил "АвтоВАЗ".
"Новую модель lada Azimut можно считать исторической для российского автомобилестроения. lada Azimut - не просто очередная новинка, а самый современный кроссовер на нашем рынке, воплотивший в себе лучшие инженерные решения, накопленный десятилетиями опыт и стремление тольяттинских специалистов к постоянному развитию", - приводит слова Чемезова "АвтоВАЗ".
Глава "Ростеха" также отметил, что запуск производства Lada Azimut является шагом в направлении укрепления технологического суверенитета России и развития собственных компетенций.
В пятницу на заводе "АвтоВАЗа" в Тольятти запущено серийное производство кроссовера Lada Azimut, который оснащается новыми двигателями 1,6 и 1,8 литра на 120 и 132 лошадиные силы соответственно.
Lada Azimut - новый кроссовер "АвтоВАЗа", который компания впервые представила на Петербургском международном экономическом форуме год назад. Он создан на платформе Vesta.
 
БизнесРОССИЯТОЛЬЯТТИСергей ЧемезовАвтоВАЗРостех
 
 
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