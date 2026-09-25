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Число подключенных к "Прозрачному блокчейну" банков выросло до 80
Число подключенных к "Прозрачному блокчейну" банков выросло до 80 - 25.09.2026, ПРАЙМ
Число подключенных к "Прозрачному блокчейну" банков выросло до 80
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен - РИА Новости. Количество банков, подключенных к сервису "Прозрачный блокчейн", выросло уже до более 80 кредитных организаций, рассказал... | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T11:51+0300
2026-09-25T11:51+0300
2026-09-25T11:51+0300
финансы
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен - РИА Новости. Количество банков, подключенных к сервису "Прозрачный блокчейн", выросло уже до более 80 кредитных организаций, рассказал начальник управления оценки рисков Росфинмониторинга Евгений Шевляков.
"Сейчас к "Прозрачному блокчейну" уже подключено более 80 банков", - сказал он, выступая на XXIII Международном банковском форуме.
По его словам, эта экспансия будет продолжаться для того, чтобы у банковского сектора был хотя бы один инструмент, который позволяет четче, лучше выявлять операции, связанные с криптовалютой, с подозрением на противоправную деятельность.
Сервис "Прозрачный блокчейн" был разработан Росфинмониторингом в 2021 году. Он позволяет выявить связь операций клиентов с фиатными (обычными) деньгами и криптовалютой, то есть отслеживать всю цепочку движения цифровых денежных средств от покупателя к продавцу. Результаты использования сервиса в том числе учитываются при возбуждении уголовных дел, отмечали ранее в Росфинмониторинге.
Российские банки начали тестировать продукт в 2023 году, на начальных этапах пилота в нем участвовали пять банков, тестирование с ними уже завершено, говорил в конце января текущего года Шевляков.
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финансы, банки, россия, росфинмониторинг
Финансы, Банки, РОССИЯ, Росфинмониторинг
Число подключенных к "Прозрачному блокчейну" банков выросло до 80
Росфинмониторинг: более 80 банков подключены к "Прозрачному блокчейну"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен - РИА Новости. Количество банков, подключенных к сервису "Прозрачный блокчейн", выросло уже до более 80 кредитных организаций, рассказал начальник управления оценки рисков Росфинмониторинга Евгений Шевляков.
"Сейчас к "Прозрачному блокчейну" уже подключено более 80 банков", - сказал он, выступая на XXIII Международном банковском форуме.
По его словам, эта экспансия будет продолжаться для того, чтобы у банковского сектора был хотя бы один инструмент, который позволяет четче, лучше выявлять операции, связанные с криптовалютой, с подозрением на противоправную деятельность.
Сервис "Прозрачный блокчейн" был разработан Росфинмониторингом в 2021 году. Он позволяет выявить связь операций клиентов с фиатными (обычными) деньгами и криптовалютой, то есть отслеживать всю цепочку движения цифровых денежных средств от покупателя к продавцу. Результаты использования сервиса в том числе учитываются при возбуждении уголовных дел, отмечали ранее в Росфинмониторинге.
Российские банки начали тестировать продукт в 2023 году, на начальных этапах пилота в нем участвовали пять банков, тестирование с ними уже завершено, говорил в конце января текущего года Шевляков.