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Говорить о точном количестве игроков крипторынка рано, заявили в ЦБ - 25.09.2026, ПРАЙМ
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Говорить о точном количестве игроков крипторынка рано, заявили в ЦБ
Говорить о точном количестве игроков крипторынка рано, заявили в ЦБ - 25.09.2026, ПРАЙМ
Говорить о точном количестве игроков крипторынка рано, заявили в ЦБ
Говорить о точном количестве игроков российского крипторынка преждевременно, считает первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин. | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T11:46+0300
2026-09-25T11:46+0300
финансы
россия
банки
владимир чистюхин
банк россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен - ПРАЙМ. Говорить о точном количестве игроков российского крипторынка преждевременно, считает первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин. "Говорить о точном количестве игроков, наверное, преждевременно. Но я точно надеюсь, что это будут как те, кто сегодня уже на финансовом рынке оперируют в качестве финансовых организаций, так и те, кто оперировали на финансовом рынке, но при отсутствии этого регулирования, то есть те, у кого сегодня нет лицензий профессионального участника финансового рынка", - сказал он, выступая на XXIII Международном банковском форуме. "Надеюсь, что это все даст дополнительный буст (поддержка - ред.) для конкуренции, а конкуренция, напомню, - она всегда идет на пользу и потребителям, и обществу в целом", - добавил он. С 1 сентября вступил в силу закон, создающий правовую основу для легального обращения криптовалют в России. По словам Чистюхина, закон разрабатывался в очень большом, постоянном взаимодействии с участниками рынка в том числе. "Я очень хорошо помню, какие острые, практически непроходимые вопросы были в самом начале. Казалось, что мы потратим на них огромное количество времени и вообще не сможем договориться, либо государство своей силой примет что-то такое, что будет неудобоваримым для текущих участников этого рынка. Мое мнение, что то, что в итоге получилось - это результат большого консенсуса", - отметил он. "Я хочу верить, что этот закон начнет нормально работать. Будут ли нужны какие-то правки, изменения? Наверняка, но, повторюсь, надо начать практическую деятельность, а после этого будем лучше понимать, что происходит", - заключил он.
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финансы, россия, банки, владимир чистюхин, банк россии
Финансы, РОССИЯ, Банки, Владимир Чистюхин, Банк России
11:46 25.09.2026
 
Говорить о точном количестве игроков крипторынка рано, заявили в ЦБ

Чистюхин: говорить о точном количестве игроков российского крипторынка преждевременно

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты с логотипами криптовалюты биткоин
Монеты с логотипами криптовалюты биткоин - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2026
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен - ПРАЙМ. Говорить о точном количестве игроков российского крипторынка преждевременно, считает первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин.
"Говорить о точном количестве игроков, наверное, преждевременно. Но я точно надеюсь, что это будут как те, кто сегодня уже на финансовом рынке оперируют в качестве финансовых организаций, так и те, кто оперировали на финансовом рынке, но при отсутствии этого регулирования, то есть те, у кого сегодня нет лицензий профессионального участника финансового рынка", - сказал он, выступая на XXIII Международном банковском форуме.
"Надеюсь, что это все даст дополнительный буст (поддержка - ред.) для конкуренции, а конкуренция, напомню, - она всегда идет на пользу и потребителям, и обществу в целом", - добавил он.
С 1 сентября вступил в силу закон, создающий правовую основу для легального обращения криптовалют в России.
По словам Чистюхина, закон разрабатывался в очень большом, постоянном взаимодействии с участниками рынка в том числе.
"Я очень хорошо помню, какие острые, практически непроходимые вопросы были в самом начале. Казалось, что мы потратим на них огромное количество времени и вообще не сможем договориться, либо государство своей силой примет что-то такое, что будет неудобоваримым для текущих участников этого рынка. Мое мнение, что то, что в итоге получилось - это результат большого консенсуса", - отметил он.
"Я хочу верить, что этот закон начнет нормально работать. Будут ли нужны какие-то правки, изменения? Наверняка, но, повторюсь, надо начать практическую деятельность, а после этого будем лучше понимать, что происходит", - заключил он.
 
ФинансыРОССИЯБанкиВладимир ЧистюхинБанк России
 
 
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