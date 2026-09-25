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Говорить о точном количестве игроков крипторынка рано, заявили в ЦБ

Говорить о точном количестве игроков крипторынка рано, заявили в ЦБ - 25.09.2026, ПРАЙМ

Говорить о точном количестве игроков крипторынка рано, заявили в ЦБ

Говорить о точном количестве игроков российского крипторынка преждевременно, считает первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин. | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T11:46+0300

2026-09-25T11:46+0300

2026-09-25T11:46+0300

финансы

россия

банки

владимир чистюхин

банк россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен - ПРАЙМ. Говорить о точном количестве игроков российского крипторынка преждевременно, считает первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин. "Говорить о точном количестве игроков, наверное, преждевременно. Но я точно надеюсь, что это будут как те, кто сегодня уже на финансовом рынке оперируют в качестве финансовых организаций, так и те, кто оперировали на финансовом рынке, но при отсутствии этого регулирования, то есть те, у кого сегодня нет лицензий профессионального участника финансового рынка", - сказал он, выступая на XXIII Международном банковском форуме. "Надеюсь, что это все даст дополнительный буст (поддержка - ред.) для конкуренции, а конкуренция, напомню, - она всегда идет на пользу и потребителям, и обществу в целом", - добавил он. С 1 сентября вступил в силу закон, создающий правовую основу для легального обращения криптовалют в России. По словам Чистюхина, закон разрабатывался в очень большом, постоянном взаимодействии с участниками рынка в том числе. "Я очень хорошо помню, какие острые, практически непроходимые вопросы были в самом начале. Казалось, что мы потратим на них огромное количество времени и вообще не сможем договориться, либо государство своей силой примет что-то такое, что будет неудобоваримым для текущих участников этого рынка. Мое мнение, что то, что в итоге получилось - это результат большого консенсуса", - отметил он. "Я хочу верить, что этот закон начнет нормально работать. Будут ли нужны какие-то правки, изменения? Наверняка, но, повторюсь, надо начать практическую деятельность, а после этого будем лучше понимать, что происходит", - заключил он.

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финансы, россия, банки, владимир чистюхин, банк россии