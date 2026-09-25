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Дефицит США в торговле с Китаем сократился на 40%

Дефицит США в торговле с Китаем сократился на 40% - 25.09.2026, ПРАЙМ

Дефицит США в торговле с Китаем сократился на 40%

Дефицит США в торговле с Китаем сократился на 40% с начала второго президентского срока американского лидера Дональда Трампа, заявил в пятницу торговый... | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T17:15+0300

2026-09-25T17:15+0300

2026-09-25T17:15+0300

мировая экономика

китай

сша

вашингтон

дональд трамп

си цзиньпин

cnbc

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ВАШИНГТОН, 25 сен - ПРАЙМ. Дефицит США в торговле с Китаем сократился на 40% с начала второго президентского срока американского лидера Дональда Трампа, заявил в пятницу торговый представитель Соединенных Штатов Джеймисон Грир. "К моменту вступления президента Трампа в должность этот показатель составлял 300 миллиардов долларов. В нынешнем году у нас дефицит с Китаем только 140 миллиардов долларов… Это (сокращение - ред.) больше чем на треть, почти 40%", - сказал Грир телеканалу CNBC. Он подчеркнул, что в целом торговый дефицит США с другими странами снижается примерно на 10% каждый год. В четверг в Вашингтоне состоялась встреча Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. Приветствуя китайского гостя, американский лидер заявил, что обе страны работают над выстраиванием более сбалансированных отношений в сфере торговли.

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мировая экономика, китай, сша, вашингтон, дональд трамп, си цзиньпин, cnbc