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Дефицит США в торговле с Китаем сократился на 40% - 25.09.2026, ПРАЙМ
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Дефицит США в торговле с Китаем сократился на 40%
Дефицит США в торговле с Китаем сократился на 40% - 25.09.2026, ПРАЙМ
Дефицит США в торговле с Китаем сократился на 40%
Дефицит США в торговле с Китаем сократился на 40% с начала второго президентского срока американского лидера Дональда Трампа, заявил в пятницу торговый... | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T17:15+0300
2026-09-25T17:15+0300
мировая экономика
китай
сша
вашингтон
дональд трамп
си цзиньпин
cnbc
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ВАШИНГТОН, 25 сен - ПРАЙМ. Дефицит США в торговле с Китаем сократился на 40% с начала второго президентского срока американского лидера Дональда Трампа, заявил в пятницу торговый представитель Соединенных Штатов Джеймисон Грир. "К моменту вступления президента Трампа в должность этот показатель составлял 300 миллиардов долларов. В нынешнем году у нас дефицит с Китаем только 140 миллиардов долларов… Это (сокращение - ред.) больше чем на треть, почти 40%", - сказал Грир телеканалу CNBC. Он подчеркнул, что в целом торговый дефицит США с другими странами снижается примерно на 10% каждый год. В четверг в Вашингтоне состоялась встреча Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. Приветствуя китайского гостя, американский лидер заявил, что обе страны работают над выстраиванием более сбалансированных отношений в сфере торговли.
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мировая экономика, китай, сша, вашингтон, дональд трамп, си цзиньпин, cnbc
Мировая экономика, КИТАЙ, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, CNBC
17:15 25.09.2026
 
Дефицит США в торговле с Китаем сократился на 40%

Торговый представитель США Грир: дефицит в торговле с Китаем сократился на 40%

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ВАШИНГТОН, 25 сен - ПРАЙМ. Дефицит США в торговле с Китаем сократился на 40% с начала второго президентского срока американского лидера Дональда Трампа, заявил в пятницу торговый представитель Соединенных Штатов Джеймисон Грир.
"К моменту вступления президента Трампа в должность этот показатель составлял 300 миллиардов долларов. В нынешнем году у нас дефицит с Китаем только 140 миллиардов долларов… Это (сокращение - ред.) больше чем на треть, почти 40%", - сказал Грир телеканалу CNBC.
Он подчеркнул, что в целом торговый дефицит США с другими странами снижается примерно на 10% каждый год.
В четверг в Вашингтоне состоялась встреча Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. Приветствуя китайского гостя, американский лидер заявил, что обе страны работают над выстраиванием более сбалансированных отношений в сфере торговли.
 
Мировая экономикаКИТАЙСШАВАШИНГТОНДональд ТрампСи ЦзиньпинCNBC
 
 
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