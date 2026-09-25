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Депутаты бундестага призвали усилить контроль за ИИ - 25.09.2026, ПРАЙМ
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Депутаты бундестага призвали усилить контроль за ИИ
Депутаты бундестага призвали усилить контроль за ИИ - 25.09.2026, ПРАЙМ
Депутаты бундестага призвали усилить контроль за ИИ
Депутаты бундестага призвали к усилению контроля за ИИ, сообщил германский парламент. | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T21:50+0300
2026-09-25T21:52+0300
технологии
германия
бундестаг
ес
хдс/хсс
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БЕРЛИН, 25 сен - ПРАЙМ. Депутаты бундестага призвали к усилению контроля за ИИ, сообщил германский парламент. Бундестаг в пятницу провел дебаты на тему регулирования искусственного интеллекта. Обсуждение было инициировано парламентской фракцией партии "Зеленые". "Нам необходимы международные стандарты безопасности и международный надзор за ИИ, и мы можем создать их совместными усилиями", - заявила сопредседатель партии "Зеленые" Франциска Брантнер, ее слова приводятся в сообщении на сайте бундестага. Брантнер заявила, что правительству Германии необходимо разработать план защиты от угроз со стороны ИИ и создать надзорный орган, который будет действовать на равных с компаниями-разработчиками нейросетей. Лидер "Зеленых" добавила, что Евросоюзу нужно на ближайшие годы организовать консолидированный фонд ИИ объемом не менее 100 миллиардов евро. Этот фонд, по ее словам, нужен для того, чтобы европейские страны могли обрести независимость в сфере искусственного интеллекта. Депутат от оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Рубен Рупп заявил, что использование ИИ сопряжено с рисками. Его по этому вопросу поддержал парламентарий от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Йоханнес Шетцль. Шетцль отметил, что одним из факторов риска является неверный стимул рынка, из-за которого компании соревнуются за разработку самых мощных моделей ИИ. Он подчеркнул, что тщательные проверки безопасности требуют расходов. Свое мнение высказал и депутат от блока ХДС/ХСС Марвин Шульц. По его словам, бундестагу нужно делать все возможное для защиты людей от возможных угроз со стороны ИИ и следить за тем, чтобы законодательство Германии в сфере нейросетей соответствовало реалиям времени. Шульц призвал к эффективному надзору за искусственным интеллектом и отметил, что первые шаги в этом направлении уже сделаны.
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технологии, германия, бундестаг, ес, хдс/хсс
Технологии, ГЕРМАНИЯ, Бундестаг, ЕС, ХДС/ХСС
21:50 25.09.2026 (обновлено: 21:52 25.09.2026)
 
Депутаты бундестага призвали усилить контроль за ИИ

Депутаты бундестага призвали к усилению контроля за искусственным интеллектом

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БЕРЛИН, 25 сен - ПРАЙМ. Депутаты бундестага призвали к усилению контроля за ИИ, сообщил германский парламент.
Бундестаг в пятницу провел дебаты на тему регулирования искусственного интеллекта. Обсуждение было инициировано парламентской фракцией партии "Зеленые".
"Нам необходимы международные стандарты безопасности и международный надзор за ИИ, и мы можем создать их совместными усилиями", - заявила сопредседатель партии "Зеленые" Франциска Брантнер, ее слова приводятся в сообщении на сайте бундестага.
Брантнер заявила, что правительству Германии необходимо разработать план защиты от угроз со стороны ИИ и создать надзорный орган, который будет действовать на равных с компаниями-разработчиками нейросетей. Лидер "Зеленых" добавила, что Евросоюзу нужно на ближайшие годы организовать консолидированный фонд ИИ объемом не менее 100 миллиардов евро. Этот фонд, по ее словам, нужен для того, чтобы европейские страны могли обрести независимость в сфере искусственного интеллекта.
Депутат от оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Рубен Рупп заявил, что использование ИИ сопряжено с рисками. Его по этому вопросу поддержал парламентарий от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Йоханнес Шетцль. Шетцль отметил, что одним из факторов риска является неверный стимул рынка, из-за которого компании соревнуются за разработку самых мощных моделей ИИ. Он подчеркнул, что тщательные проверки безопасности требуют расходов.
Свое мнение высказал и депутат от блока ХДС/ХСС Марвин Шульц. По его словам, бундестагу нужно делать все возможное для защиты людей от возможных угроз со стороны ИИ и следить за тем, чтобы законодательство Германии в сфере нейросетей соответствовало реалиям времени. Шульц призвал к эффективному надзору за искусственным интеллектом и отметил, что первые шаги в этом направлении уже сделаны.
 
ТехнологииГЕРМАНИЯБундестагЕСХДС/ХСС
 
 
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