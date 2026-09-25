https://1prime.ru/20260925/dmitriev-873682110.html

В ЕС наступит худшая зима с 2022 года, заявил Дмитриев

В ЕС наступит худшая зима с 2022 года, заявил Дмитриев - 25.09.2026, ПРАЙМ

В ЕС наступит худшая зима с 2022 года, заявил Дмитриев

В Евросоюзе наступит худшая зима с 2022 года из-за отказа европейских бюрократов от российской энергии, заявил спецпредставитель президента России по... | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T13:04+0300

2026-09-25T13:04+0300

2026-09-25T13:06+0300

мировая экономика

сша

европа

кирилл дмитриев

дональд трамп

ес

financial times

https://cdnn.1prime.ru/img/83903/59/839035979_0:90:3319:1957_1920x0_80_0_0_32780470e784051d2b4b46362bd3f795.jpg

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. В Евросоюзе наступит худшая зима с 2022 года из-за отказа европейских бюрократов от российской энергии, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Приближается зима. "Худшая зима с 2022 года", которая вновь обнажит энергетическое самоубийство бюрократов ЕС путем отказа от российской энергии", - написал Дмитриев в соцсети X. Ранее еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен в интервью газете Financial Times заявил, что Евросоюзу грозит самая суровая зима с 2022 года из-за аномально высоких цен на дизельное топливо. Чиновник также призвал президента США Дональда Трампа не вводить запрет на экспорт дизельного топлива в Европу, заявив о намерении поднять этот вопрос в преддверии встречи министров энергетики ЕС в Дублине на следующей неделе. В ЕС цены на дизельное топливо в последние недели бьют все рекорды. Его стоимость подскочила на 40%.

сша

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, европа, кирилл дмитриев, дональд трамп, ес, financial times