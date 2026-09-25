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В ЕС наступит худшая зима с 2022 года, заявил Дмитриев - 25.09.2026, ПРАЙМ
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В ЕС наступит худшая зима с 2022 года, заявил Дмитриев
В ЕС наступит худшая зима с 2022 года, заявил Дмитриев - 25.09.2026, ПРАЙМ
В ЕС наступит худшая зима с 2022 года, заявил Дмитриев
В Евросоюзе наступит худшая зима с 2022 года из-за отказа европейских бюрократов от российской энергии, заявил спецпредставитель президента России по... | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T13:04+0300
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. В Евросоюзе наступит худшая зима с 2022 года из-за отказа европейских бюрократов от российской энергии, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Приближается зима. "Худшая зима с 2022 года", которая вновь обнажит энергетическое самоубийство бюрократов ЕС путем отказа от российской энергии", - написал Дмитриев в соцсети X. Ранее еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен в интервью газете Financial Times заявил, что Евросоюзу грозит самая суровая зима с 2022 года из-за аномально высоких цен на дизельное топливо. Чиновник также призвал президента США Дональда Трампа не вводить запрет на экспорт дизельного топлива в Европу, заявив о намерении поднять этот вопрос в преддверии встречи министров энергетики ЕС в Дублине на следующей неделе. В ЕС цены на дизельное топливо в последние недели бьют все рекорды. Его стоимость подскочила на 40%.
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мировая экономика, сша, европа, кирилл дмитриев, дональд трамп, ес, financial times
Мировая экономика, США, ЕВРОПА, Кирилл Дмитриев, Дональд Трамп, ЕС, Financial Times
13:04 25.09.2026 (обновлено: 13:06 25.09.2026)
 
В ЕС наступит худшая зима с 2022 года, заявил Дмитриев

Дмитриев: в Евросоюзе наступит худшая зима с 2022 года из-за отказа от российской энергии

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕС
ЕС - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. В Евросоюзе наступит худшая зима с 2022 года из-за отказа европейских бюрократов от российской энергии, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Приближается зима. "Худшая зима с 2022 года", которая вновь обнажит энергетическое самоубийство бюрократов ЕС путем отказа от российской энергии", - написал Дмитриев в соцсети X.
Ранее еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен в интервью газете Financial Times заявил, что Евросоюзу грозит самая суровая зима с 2022 года из-за аномально высоких цен на дизельное топливо. Чиновник также призвал президента США Дональда Трампа не вводить запрет на экспорт дизельного топлива в Европу, заявив о намерении поднять этот вопрос в преддверии встречи министров энергетики ЕС в Дублине на следующей неделе.
В ЕС цены на дизельное топливо в последние недели бьют все рекорды. Его стоимость подскочила на 40%.
 
Мировая экономикаСШАЕВРОПАКирилл ДмитриевДональд ТрампЕСFinancial Times
 
 
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