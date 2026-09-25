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Дмитриев продолжает контакты с американскими переговорщиками, заявил Песков - 25.09.2026, ПРАЙМ
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Дмитриев продолжает контакты с американскими переговорщиками, заявил Песков
Дмитриев продолжает контакты с американскими переговорщиками, заявил Песков - 25.09.2026, ПРАЙМ
Дмитриев продолжает контакты с американскими переговорщиками, заявил Песков
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев продолжает контакты с американскими... | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T13:04+0300
2026-09-25T13:04+0300
россия
мировая экономика
нью-йорк
сша
кирилл дмитриев
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев продолжает контакты с американскими переговорщиками, концентрируется на потенциальном взаимодействии России и США в экономике, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Он (спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев - ред.) продолжает свои контакты с американскими переговорщиками и по-прежнему концентрируется на вопросах потенциального взаимодействия в сфере экономики", - сказал Песков журналистам. По словам пресс-секретаря главы государства, о результатах поездки пока говорить преждевременно. Сейчас спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев находится в Нью-Йорке. Агентство Рейтер ранее утверждало со ссылкой на источник, что Дмитриев встретится в Нью-Йорке со спецпосланником американского президента Дональда Трампа Стивом Уиткоффом, а также зятем Трампа Джаредом Кушнером. Ранее телеканал CNN также подтвердил, что Дмитриев провел встречу с Уиткоффым и Кушнером.
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россия, мировая экономика, нью-йорк, сша, кирилл дмитриев, дмитрий песков, дональд трамп
РОССИЯ, Мировая экономика, Нью-Йорк, США, Кирилл Дмитриев, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
13:04 25.09.2026
 
Дмитриев продолжает контакты с американскими переговорщиками, заявил Песков

Песков: Дмитриев продолжает контакты с переговорщиками США и концентрируется на экономике

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев продолжает контакты с американскими переговорщиками, концентрируется на потенциальном взаимодействии России и США в экономике, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Он (спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев - ред.) продолжает свои контакты с американскими переговорщиками и по-прежнему концентрируется на вопросах потенциального взаимодействия в сфере экономики", - сказал Песков журналистам.
По словам пресс-секретаря главы государства, о результатах поездки пока говорить преждевременно.
Сейчас спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев находится в Нью-Йорке.
Агентство Рейтер ранее утверждало со ссылкой на источник, что Дмитриев встретится в Нью-Йорке со спецпосланником американского президента Дональда Трампа Стивом Уиткоффом, а также зятем Трампа Джаредом Кушнером. Ранее телеканал CNN также подтвердил, что Дмитриев провел встречу с Уиткоффым и Кушнером.
 
РОССИЯМировая экономикаНью-ЙоркСШАКирилл ДмитриевДмитрий ПесковДональд Трамп
 
 
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