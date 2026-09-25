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Дмитриев продолжает контакты с американскими переговорщиками, заявил Песков

Дмитриев продолжает контакты с американскими переговорщиками, заявил Песков - 25.09.2026, ПРАЙМ

Дмитриев продолжает контакты с американскими переговорщиками, заявил Песков

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев продолжает контакты с американскими... | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T13:04+0300

2026-09-25T13:04+0300

2026-09-25T13:04+0300

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев продолжает контакты с американскими переговорщиками, концентрируется на потенциальном взаимодействии России и США в экономике, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Он (спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев - ред.) продолжает свои контакты с американскими переговорщиками и по-прежнему концентрируется на вопросах потенциального взаимодействия в сфере экономики", - сказал Песков журналистам. По словам пресс-секретаря главы государства, о результатах поездки пока говорить преждевременно. Сейчас спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев находится в Нью-Йорке. Агентство Рейтер ранее утверждало со ссылкой на источник, что Дмитриев встретится в Нью-Йорке со спецпосланником американского президента Дональда Трампа Стивом Уиткоффом, а также зятем Трампа Джаредом Кушнером. Ранее телеканал CNN также подтвердил, что Дмитриев провел встречу с Уиткоффым и Кушнером.

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россия, мировая экономика, нью-йорк, сша, кирилл дмитриев, дмитрий песков, дональд трамп