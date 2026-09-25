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Додон назвал неизбежными протесты при росте тарифов на газ в Молдавии

Додон назвал неизбежными протесты при росте тарифов на газ в Молдавии - 25.09.2026, ПРАЙМ

Додон назвал неизбежными протесты при росте тарифов на газ в Молдавии

Протесты при росте тарифов на газ в Молдавии неизбежны и должны пройти в конце октября – начале ноября, считает экс-президент республики, лидер оппозиционной... | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T09:50+0300

2026-09-25T09:50+0300

2026-09-25T09:50+0300

газ

молдавия

кишинев

украина

игорь додон

майя санду

energocom

газпром

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КИШИНЕВ, 25 сен — ПРАЙМ. Протесты при росте тарифов на газ в Молдавии неизбежны и должны пройти в конце октября – начале ноября, считает экс-президент республики, лидер оппозиционной партии социалистов Игорь Додон. Ранее молдавская компания Energocom обратилась в Национальное агентство по регулированию энергетики с запросом о повышении тарифа на газ с 1,15 доллара за кубометр до 1,50. При этом в феврале газ в республике стоил 0,8 доллара за кубометр. "При таком подходе "желтых" (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.) 35–40 леев (1,98-2,26 доллара – ред.) за кубометр — лишь вопрос времени… Протесты в такой ситуации неизбежны. Они должны пройти без партийных флагов в конце октября–начале ноября", - написал Додон в своем Telegram-канале. По его словам, Молдавии нужен долгосрочный контракт на газ. "Однако он невыгоден тем, кто с 2022 года закупает газ на бирже через посредников, нанося государству и гражданам ущерб в сотни миллионов долларов ежегодно", - пояснил политик. Парламент Молдавии 22 сентября ввел режим чрезвычайного положения в энергетике и гидрологии на 60 дней. Додон из-за энергокризиса в стране призвал президента республики Майю Санду и правящую партию "Действие и солидарность" срочно начать переговоры с Россией о поставках газа. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается на росте тарифов для населения.

молдавия

кишинев

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газ, молдавия, кишинев, украина, игорь додон, майя санду, energocom, газпром