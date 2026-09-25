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Додон рассказал, сколько сэкономила бы Молдавия, закупая газ у России

Додон рассказал, сколько сэкономила бы Молдавия, закупая газ у России - 25.09.2026, ПРАЙМ

Додон рассказал, сколько сэкономила бы Молдавия, закупая газ у России

Формула стоимости газа российской компании "Газпром" обеспечила бы Молдавии в 2022–2026 годах среднюю цену примерно на 15% ниже средней европейской и совокупный | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T17:03+0300

2026-09-25T17:03+0300

2026-09-25T17:05+0300

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игорь додон

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КИШИНЕВ, 25 сен — ПРАЙМ. Формула стоимости газа российской компании "Газпром" обеспечила бы Молдавии в 2022–2026 годах среднюю цену примерно на 15% ниже средней европейской и совокупный эффект около 750 миллионов долларов, если бы Кишинев не расторг контракт в конце 2022 года, считает экс-президент республики, лидер оппозиционной партии социалистов Игорь Додон. Политик в своем Telegram-канале напомнил, что в конце 2022 года Молдавия прекратила закупать газ "Газпрома" для правого берега Днестра и перешла на закупки на европейском рынке через госкомпанию Energocom. Власти объясняли это необходимостью диверсификации источников и обеспечения энергетической безопасности. Додон отметил, что контракт, согласованный с "Газпромом" осенью 2021 года, действовал до 30 сентября 2026 года и предусматривал четкую формулу цены: в I и IV кварталах 70% цены зависело от корзины нефтепродуктов, а 30% - от TTF. Во II и III кварталах соотношение менялось на противоположное. По его словам, формула как раз была призвана смягчать последствия резких скачков цен на газовом рынке. "С "Газпромом" мы расторгли контракт, а в отношениях с ЕС так и не получили европейскую цену. За весь анализируемый период формула, согласованная с "Газпромом", обеспечивала бы среднюю цену примерно на 15% ниже средней европейской цены. Но после отказа от "Газпрома" Молдове не удалось даже стабильно покупать газ на уровне европейской средней цены", - написал Додон. По его словам, в 2022 году формула "Газпрома" дала, по оценкам, преимущество примерно в 480 миллионов долларов по сравнению с европейскими ценами. В дальнейшем были кварталы, когда газ по формуле "Газпрома" стоил дороже, и кварталы, когда он был значительно дешевле. "Но к концу срока действия контракта наши расчеты показывают совокупный финансовый эффект в пользу формулы примерно в 745–750 миллионов долларов. Именно эту цифру и стоит обсуждать… Экономический вопрос гораздо проще: почему Республика Молдова отказалась от договорной возможности, которая позволяла смягчать рыночные ценовые шоки и которая за весь анализируемый период обеспечивала бы более дешевый газ?", - подчеркнул он. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается на росте тарифов для населения.

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газ, молдавия, украина, игорь додон, газпром, energocom, ес