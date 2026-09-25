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Доходность 30-летних гособлигаций США впервые за 22 года превысила 5,5%

Доходность 30-летних гособлигаций США впервые за 22 года превысила 5,5% - 25.09.2026, ПРАЙМ

Доходность 30-летних гособлигаций США впервые за 22 года превысила 5,5%

Доходность тридцатилетних гособлигаций США (US Treasuries) в пятницу впервые с лета 2004 года превысила 5,5%, свидетельствуют данные торгов. | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T17:30+0300

2026-09-25T17:30+0300

2026-09-25T17:38+0300

рынок

сша

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Доходность тридцатилетних гособлигаций США (US Treasuries) в пятницу впервые с лета 2004 года превысила 5,5%, свидетельствуют данные торгов. Доходность тридцатилетних US Treasuries на 17.09 мск растет до 5,508% с уровня прошлого закрытия в 5,462%. Значение впервые с 14 июня 2004 года превышает уровень 5,5%.

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