https://1prime.ru/20260925/dohodnost-873693680.html
Доходность 30-летних гособлигаций США впервые за 22 года превысила 5,5%
Доходность 30-летних гособлигаций США впервые за 22 года превысила 5,5% - 25.09.2026, ПРАЙМ
Доходность 30-летних гособлигаций США впервые за 22 года превысила 5,5%
Доходность тридцатилетних гособлигаций США (US Treasuries) в пятницу впервые с лета 2004 года превысила 5,5%, свидетельствуют данные торгов. | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T17:30+0300
2026-09-25T17:30+0300
2026-09-25T17:38+0300
рынок
сша
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Доходность тридцатилетних гособлигаций США (US Treasuries) в пятницу впервые с лета 2004 года превысила 5,5%, свидетельствуют данные торгов. Доходность тридцатилетних US Treasuries на 17.09 мск растет до 5,508% с уровня прошлого закрытия в 5,462%. Значение впервые с 14 июня 2004 года превышает уровень 5,5%.
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рынок, сша
Доходность 30-летних гособлигаций США впервые за 22 года превысила 5,5%
Доходность тридцатилетних гособлигаций США впервые с лета 2004 года поднялась выше 5,5%
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Доходность тридцатилетних гособлигаций США (US Treasuries) в пятницу впервые с лета 2004 года превысила 5,5%, свидетельствуют данные торгов.
Доходность тридцатилетних US Treasuries на 17.09 мск растет до 5,508% с уровня прошлого закрытия в 5,462%.
Значение впервые с 14 июня 2004 года превышает уровень 5,5%.