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Военно-грузинская дорога открыта для проезда всех видов транспорта
Военно-грузинская дорога открыта для проезда всех видов транспорта - 25.09.2026, ПРАЙМ
Военно-грузинская дорога открыта для проезда всех видов транспорта
Военно-грузинская дорога открыта для проезда всех видов транспорта, сообщает пресс-служба МЧС России по Северной Осетии. | 25.09.2026, ПРАЙМ
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ВЛАДИКАВКАЗ, 25 сен - ПРАЙМ. Военно-грузинская дорога открыта для проезда всех видов транспорта, сообщает пресс-служба МЧС России по Северной Осетии.
По данным МЧС республики, проезд по военно-грузинской дороге был закрыт с 6 утра из-за непогоды на территории Грузии и угрозы камнепадов.
"Разрешено движение всех видов автотранспортных средств по автодороге А-161 "ВГД" с 11 часов 00 минут 25.09.2026 до особого распоряжения", - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства Северной Осетии.
В пятницу утром, по информации МВД Грузии, система раннего предупреждения, установленная в Девдораки, подала сигнал о повышении уровня воды в русле. Сотрудников и людей, пересекающих границу, незамедлительно эвакуировали, а проезд перекрыли. Сейчас, как сообщают в МВД Грузии, уровень опасности в Девдоракском ущелье снят.
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Бизнес, РОССИЯ, ГРУЗИЯ, Северная Осетия, МЧС, МВД
Военно-грузинская дорога открыта для проезда всех видов транспорта
Военно-грузинская дорога открыта для проезда всех видов транспорта
ВЛАДИКАВКАЗ, 25 сен - ПРАЙМ. Военно-грузинская дорога открыта для проезда всех видов транспорта, сообщает пресс-служба МЧС России по Северной Осетии.
По данным МЧС республики, проезд по военно-грузинской дороге был закрыт с 6 утра из-за непогоды на территории Грузии и угрозы камнепадов.
"Разрешено движение всех видов автотранспортных средств по автодороге А-161 "ВГД" с 11 часов 00 минут 25.09.2026 до особого распоряжения", - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства Северной Осетии.
В пятницу утром, по информации МВД Грузии, система раннего предупреждения, установленная в Девдораки, подала сигнал о повышении уровня воды в русле. Сотрудников и людей, пересекающих границу, незамедлительно эвакуировали, а проезд перекрыли. Сейчас, как сообщают в МВД Грузии, уровень опасности в Девдоракском ущелье снят.