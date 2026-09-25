https://1prime.ru/20260925/doroga-873679027.html

Военно-грузинская дорога открыта для проезда всех видов транспорта

Военно-грузинская дорога открыта для проезда всех видов транспорта - 25.09.2026, ПРАЙМ

Военно-грузинская дорога открыта для проезда всех видов транспорта

Военно-грузинская дорога открыта для проезда всех видов транспорта, сообщает пресс-служба МЧС России по Северной Осетии. | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T12:03+0300

2026-09-25T12:03+0300

2026-09-25T12:03+0300

бизнес

россия

грузия

северная осетия

мчс

мвд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873679027.jpg?1790327019

ВЛАДИКАВКАЗ, 25 сен - ПРАЙМ. Военно-грузинская дорога открыта для проезда всех видов транспорта, сообщает пресс-служба МЧС России по Северной Осетии. По данным МЧС республики, проезд по военно-грузинской дороге был закрыт с 6 утра из-за непогоды на территории Грузии и угрозы камнепадов. "Разрешено движение всех видов автотранспортных средств по автодороге А-161 "ВГД" с 11 часов 00 минут 25.09.2026 до особого распоряжения", - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства Северной Осетии. В пятницу утром, по информации МВД Грузии, система раннего предупреждения, установленная в Девдораки, подала сигнал о повышении уровня воды в русле. Сотрудников и людей, пересекающих границу, незамедлительно эвакуировали, а проезд перекрыли. Сейчас, как сообщают в МВД Грузии, уровень опасности в Девдоракском ущелье снят.

грузия

северная осетия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, грузия, северная осетия, мчс, мвд