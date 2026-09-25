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В Ульяновской области приостановили движение поездов
В Ульяновской области приостановили движение поездов - 25.09.2026, ПРАЙМ
В Ульяновской области приостановили движение поездов
Движение поездов на перегоне Рачейка - Балашейка в Ульяновской приостановлено из-за повреждения электровоза при внешнем вмешательстве, задерживаются... | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T09:08+0300
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САРАТОВ, 25 сен - ПРАЙМ. Движение поездов на перегоне Рачейка - Балашейка в Ульяновской приостановлено из-за повреждения электровоза при внешнем вмешательстве, задерживаются пассажирские поезда Москва – Самара, сообщает Куйбышевская железная дорога.
Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил об инциденте на железной дороге на территории Ульяновской области, на границе с Самарской. В Куйбышевской железной дороге сообщили, что в связи с внешним вмешательством в работу железнодорожного транспорта поврежден электровоз и первый вагон пассажирского поезда сообщением Москва – Тольятти. По предварительной информации, травмирован машинист.
"Движение поездов на перегоне Рачейка - Балашейка приостановлено. В связи с происшествием задерживаются пассажирские поезда: №16 Москва – Самара, №10 Москва – Самара", - говорится в сообщении Куйбышевской железной дороги в канале на платформе "Макс".
В компании добавили, что на месте происшествия работают оперативные службы.
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В Ульяновской области приостановили движение поездов
В Ульяновской области приостановили движение поездов из-за повреждения электровоза
САРАТОВ, 25 сен - ПРАЙМ. Движение поездов на перегоне Рачейка - Балашейка в Ульяновской приостановлено из-за повреждения электровоза при внешнем вмешательстве, задерживаются пассажирские поезда Москва – Самара, сообщает Куйбышевская железная дорога.
Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил об инциденте на железной дороге на территории Ульяновской области, на границе с Самарской. В Куйбышевской железной дороге сообщили, что в связи с внешним вмешательством в работу железнодорожного транспорта поврежден электровоз и первый вагон пассажирского поезда сообщением Москва – Тольятти. По предварительной информации, травмирован машинист.
"Движение поездов на перегоне Рачейка - Балашейка приостановлено. В связи с происшествием задерживаются пассажирские поезда: №16 Москва – Самара, №10 Москва – Самара", - говорится в сообщении Куйбышевской железной дороги в канале на платформе "Макс".
В компании добавили, что на месте происшествия работают оперативные службы.