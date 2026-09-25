https://1prime.ru/20260925/dvizhenie-873670229.html

В Ульяновской области приостановили движение поездов

В Ульяновской области приостановили движение поездов - 25.09.2026, ПРАЙМ

В Ульяновской области приостановили движение поездов

Движение поездов на перегоне Рачейка - Балашейка в Ульяновской приостановлено из-за повреждения электровоза при внешнем вмешательстве, задерживаются... | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T09:08+0300

2026-09-25T09:08+0300

2026-09-25T09:08+0300

бизнес

россия

москва

самара

самарская область

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873670229.jpg?1790316507

САРАТОВ, 25 сен - ПРАЙМ. Движение поездов на перегоне Рачейка - Балашейка в Ульяновской приостановлено из-за повреждения электровоза при внешнем вмешательстве, задерживаются пассажирские поезда Москва – Самара, сообщает Куйбышевская железная дорога. Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил об инциденте на железной дороге на территории Ульяновской области, на границе с Самарской. В Куйбышевской железной дороге сообщили, что в связи с внешним вмешательством в работу железнодорожного транспорта поврежден электровоз и первый вагон пассажирского поезда сообщением Москва – Тольятти. По предварительной информации, травмирован машинист. "Движение поездов на перегоне Рачейка - Балашейка приостановлено. В связи с происшествием задерживаются пассажирские поезда: №16 Москва – Самара, №10 Москва – Самара", - говорится в сообщении Куйбышевской железной дороги в канале на платформе "Макс". В компании добавили, что на месте происшествия работают оперативные службы.

москва

самара

самарская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, самара, самарская область