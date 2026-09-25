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Эфиопия на грани новой войны, пишет Bloomberg

Эфиопия на грани новой войны, пишет Bloomberg - 25.09.2026, ПРАЙМ

Эфиопия на грани новой войны, пишет Bloomberg

Семь вооруженных группировок Эфиопии, выступающих против премьер-министра Абия Ахмеда, объявили о союзе с целью свержения правительства, пишет Bloomberg. В... | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T17:08+0300

2026-09-25T17:08+0300

2026-09-25T17:17+0300

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МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Семь вооруженных группировок Эфиопии, выступающих против премьер-министра Абия Ахмеда, объявили о союзе с целью свержения правительства, пишет Bloomberg. В коалицию вошли повстанцы из Тыграя, Оромо, Амхары, Сомали, Афара и Бенишангул-Гумуза. Напряженность между региональными центрами власти и Аддис-Абебой нарастает уже несколько месяцев."Пакт положил конец разрушительной двухлетней гражданской войне, в которой погибло не менее 600 000 человек. Тиграйцы утверждают, что ключевые условия соглашения, включая возвращение земель, так и не были реализованы", — отмечает агентство.За последние дни силы, связанные с Народно-освободительным фронтом Тыграя, захватили три аэропорта, включая один в главном городе Мекелле. Гуманитарные работники подтвердили артиллерийский огонь и насилие в регионах Афар и Амхара. Рейсы в Тыграй приостановлены, интернет прерван в некоторых районах севера. Правительство заявляет, что убило 272 повстанцев.По мнению дипломатов, развитие ситуации зависит от количества фронтов, открытых новой группой, и ее способности запускать совместные операции. Расширяющийся конфликт рискует привлечь соседей Эфиопии и еще больше дестабилизировать Рог Африки. Отношения Аддис-Абебы и Эритреи уже ухудшились, а гражданская война в Судане может распространиться на Эфиопию.

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мировая экономика, эфиопия, bloomberg, сомали, эритрея