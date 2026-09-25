https://1prime.ru/20260925/egipet-873696047.html

В Египте рассказали о подготовке к созданию Российской промышленной зоны

В Египте рассказали о подготовке к созданию Российской промышленной зоны - 25.09.2026, ПРАЙМ

В Египте рассказали о подготовке к созданию Российской промышленной зоны

Подготовка к созданию Российской промышленной зоны (РПЗ) в экономической зоне Суэцкого канала идет полным ходом, заявил РИА Новости министр инвестиций и внешней | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T18:58+0300

2026-09-25T18:58+0300

2026-09-25T19:04+0300

россия

промышленность

суэцкий канал

египет

ближний восток

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873696047.jpg?1790352292

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Подготовка к созданию Российской промышленной зоны (РПЗ) в экономической зоне Суэцкого канала идет полным ходом, заявил РИА Новости министр инвестиций и внешней торговли страны Мохамед Фарид Салех. "Работа над созданием Российской промышленной зоны в экономической зоне Суэцкого канала идет активно", - сказал министр. По его словам, представители российского промышленного девелопера, выбранного для реализации проекта, недавно посетили Египет и сейчас проводят необходимые технико-экономические исследования перед началом работ в промышленной зоне. "Исследования, проводимые промышленным девелопером, сосредоточены на определении целевых отраслей, доступных преимуществ и льгот, а также возможностей экспорта продукции на рынки Ближнего Востока и Африки", - пояснил министр. Он добавил, что на следующем этапе планируется перейти от исследований к непосредственному началу работ в промышленной зоне. Первый из двух земельных участков РПЗ площадью 50 гектаров располагается в северо-восточной части экономической зоны Суэцкого канала в районе города Айн-Сохна. Для резидентов РПЗ предусмотрено полное освобождение от уплаты пошлин на все компоненты, импортируемые для производства, при условии, что конечная продукция предназначена для экспорта. Также резидентство в РПЗ предусматривает нулевой налог на землю.

суэцкий канал

египет

ближний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, промышленность, суэцкий канал, египет, ближний восток