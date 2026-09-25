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В Египете рассказали о работе над увеличением объема торговли с Россией

В Египете рассказали о работе над увеличением объема торговли с Россией - 25.09.2026, ПРАЙМ

В Египете рассказали о работе над увеличением объема торговли с Россией

Египет работает над увеличением объема торговли с Россией, заявил РИА Новости министр инвестиций и внешней торговли страны Мохамед Фарид Салех. | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T19:01+0300

2026-09-25T19:01+0300

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КАИР, 25 сен - ПРАЙМ. Египет работает над увеличением объема торговли с Россией, заявил РИА Новости министр инвестиций и внешней торговли страны Мохамед Фарид Салех. "Каир работает над увеличением объема торговли между двумя странами, однако сталкивается с проблемами, связанными с региональной и мировой обстановкой", - сказал министр. Он отметил, что на российско-египетский товарооборот влияют региональные и глобальные обстоятельства. При этом министр не назвал конкретных показателей текущего объема торговли между странами и целевых показателей на ближайший период. "Развитие Российской промышленной зоны (РПЗ) в экономической зоне Суэцкого канала должно способствовать привлечению российских производств и инвестиций, расширению торговли и реэкспорта, а также соединению российских рынков с рынками Ближнего Востока и Африки", - отметил Салех. Ранее, 11 сентября, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что объем товарооборота между двумя странами превысил 10 миллиардов долларов.

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россия, бизнес, египет, суэцкий канал, ближний восток, абдель фаттах ас-сиси