https://1prime.ru/20260925/egipet-873696139.html
В Египете рассказали о работе над увеличением объема торговли с Россией
В Египете рассказали о работе над увеличением объема торговли с Россией - 25.09.2026, ПРАЙМ
В Египете рассказали о работе над увеличением объема торговли с Россией
Египет работает над увеличением объема торговли с Россией, заявил РИА Новости министр инвестиций и внешней торговли страны Мохамед Фарид Салех. | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T19:01+0300
2026-09-25T19:01+0300
2026-09-25T19:05+0300
россия
бизнес
египет
суэцкий канал
ближний восток
абдель фаттах ас-сиси
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873696139.jpg?1790352321
КАИР, 25 сен - ПРАЙМ. Египет работает над увеличением объема торговли с Россией, заявил РИА Новости министр инвестиций и внешней торговли страны Мохамед Фарид Салех. "Каир работает над увеличением объема торговли между двумя странами, однако сталкивается с проблемами, связанными с региональной и мировой обстановкой", - сказал министр. Он отметил, что на российско-египетский товарооборот влияют региональные и глобальные обстоятельства. При этом министр не назвал конкретных показателей текущего объема торговли между странами и целевых показателей на ближайший период. "Развитие Российской промышленной зоны (РПЗ) в экономической зоне Суэцкого канала должно способствовать привлечению российских производств и инвестиций, расширению торговли и реэкспорта, а также соединению российских рынков с рынками Ближнего Востока и Африки", - отметил Салех. Ранее, 11 сентября, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что объем товарооборота между двумя странами превысил 10 миллиардов долларов.
египет
суэцкий канал
ближний восток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, египет, суэцкий канал, ближний восток, абдель фаттах ас-сиси
РОССИЯ, Бизнес, ЕГИПЕТ, Суэцкий канал, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Абдель Фаттах ас-Сиси
В Египете рассказали о работе над увеличением объема торговли с Россией
Салех: Египет работает над увеличением объема торговли с Россией
КАИР, 25 сен - ПРАЙМ. Египет работает над увеличением объема торговли с Россией, заявил РИА Новости министр инвестиций и внешней торговли страны Мохамед Фарид Салех.
"Каир работает над увеличением объема торговли между двумя странами, однако сталкивается с проблемами, связанными с региональной и мировой обстановкой", - сказал министр.
Он отметил, что на российско-египетский товарооборот влияют региональные и глобальные обстоятельства. При этом министр не назвал конкретных показателей текущего объема торговли между странами и целевых показателей на ближайший период.
"Развитие Российской промышленной зоны (РПЗ) в экономической зоне Суэцкого канала должно способствовать привлечению российских производств и инвестиций, расширению торговли и реэкспорта, а также соединению российских рынков с рынками Ближнего Востока и Африки", - отметил Салех.
Ранее, 11 сентября, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что объем товарооборота между двумя странами превысил 10 миллиардов долларов.