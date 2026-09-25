https://1prime.ru/20260925/ekonomist-873692921.html
Украина вступает в сложный период из-за проблем в экономике, заявили в ЕБРР
Украина вступает в сложный период из-за проблем в экономике, заявили в ЕБРР - 25.09.2026, ПРАЙМ
Украина вступает в сложный период из-за проблем в экономике, заявили в ЕБРР
Украина вступает в самую сложную фазу конфликта из-за проблем в экономике, заявил экономист из Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Димитар Богов. | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T17:12+0300
2026-09-25T17:12+0300
2026-09-25T17:25+0300
мировая экономика
украина
владимир путин
new york times
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873692921.jpg?1790346344
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Украина вступает в самую сложную фазу конфликта из-за проблем в экономике, заявил экономист из Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Димитар Богов. "Украина вступает в "самый сложный период... (конфликта - ред.)", - говорится в статье газеты New York Times, которая приводит слова Богова. Как отмечает экономист, ухудшение положения Украины связано в том числе с нехваткой рабочей силы. В начале сентября президент России Владимир Путин предрек Украине на фоне ударов РФ минимум три возможных кризиса: валютный, бюджетный и банковский.
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, украина, владимир путин, new york times
Мировая экономика, УКРАИНА, Владимир Путин, New York Times
Украина вступает в сложный период из-за проблем в экономике, заявили в ЕБРР
Богов: Украина вступает в самую сложную фазу конфликта из-за проблем в экономике
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Украина вступает в самую сложную фазу конфликта из-за проблем в экономике, заявил экономист из Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Димитар Богов.
"Украина вступает в "самый сложный период... (конфликта - ред.)", - говорится в статье газеты New York Times, которая приводит слова Богова.
Как отмечает экономист, ухудшение положения Украины связано в том числе с нехваткой рабочей силы.
В начале сентября президент России Владимир Путин предрек Украине на фоне ударов РФ минимум три возможных кризиса: валютный, бюджетный и банковский.