Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Украина вступает в сложный период из-за проблем в экономике, заявили в ЕБРР - 25.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260925/ekonomist-873692921.html
Украина вступает в сложный период из-за проблем в экономике, заявили в ЕБРР
Украина вступает в сложный период из-за проблем в экономике, заявили в ЕБРР - 25.09.2026, ПРАЙМ
Украина вступает в сложный период из-за проблем в экономике, заявили в ЕБРР
Украина вступает в самую сложную фазу конфликта из-за проблем в экономике, заявил экономист из Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Димитар Богов. | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T17:12+0300
2026-09-25T17:25+0300
мировая экономика
украина
владимир путин
new york times
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873692921.jpg?1790346344
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Украина вступает в самую сложную фазу конфликта из-за проблем в экономике, заявил экономист из Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Димитар Богов. "Украина вступает в "самый сложный период... (конфликта - ред.)", - говорится в статье газеты New York Times, которая приводит слова Богова. Как отмечает экономист, ухудшение положения Украины связано в том числе с нехваткой рабочей силы. В начале сентября президент России Владимир Путин предрек Украине на фоне ударов РФ минимум три возможных кризиса: валютный, бюджетный и банковский.
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, украина, владимир путин, new york times
Мировая экономика, УКРАИНА, Владимир Путин, New York Times
17:12 25.09.2026 (обновлено: 17:25 25.09.2026)
 
Украина вступает в сложный период из-за проблем в экономике, заявили в ЕБРР

Богов: Украина вступает в самую сложную фазу конфликта из-за проблем в экономике

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Украина вступает в самую сложную фазу конфликта из-за проблем в экономике, заявил экономист из Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Димитар Богов.
"Украина вступает в "самый сложный период... (конфликта - ред.)", - говорится в статье газеты New York Times, которая приводит слова Богова.
Как отмечает экономист, ухудшение положения Украины связано в том числе с нехваткой рабочей силы.
В начале сентября президент России Владимир Путин предрек Украине на фоне ударов РФ минимум три возможных кризиса: валютный, бюджетный и банковский.
 
Мировая экономикаУКРАИНАВладимир ПутинNew York Times
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала