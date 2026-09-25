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Украина вступает в сложный период из-за проблем в экономике, заявили в ЕБРР

Украина вступает в сложный период из-за проблем в экономике, заявили в ЕБРР - 25.09.2026, ПРАЙМ

Украина вступает в сложный период из-за проблем в экономике, заявили в ЕБРР

Украина вступает в самую сложную фазу конфликта из-за проблем в экономике, заявил экономист из Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Димитар Богов. | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T17:12+0300

2026-09-25T17:12+0300

2026-09-25T17:25+0300

мировая экономика

украина

владимир путин

new york times

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Украина вступает в самую сложную фазу конфликта из-за проблем в экономике, заявил экономист из Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Димитар Богов. "Украина вступает в "самый сложный период... (конфликта - ред.)", - говорится в статье газеты New York Times, которая приводит слова Богова. Как отмечает экономист, ухудшение положения Украины связано в том числе с нехваткой рабочей силы. В начале сентября президент России Владимир Путин предрек Украине на фоне ударов РФ минимум три возможных кризиса: валютный, бюджетный и банковский.

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мировая экономика, украина, владимир путин, new york times