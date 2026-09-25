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Эксперт назвала преимущества ипотеки в долгосрочной перспективе

Эксперт назвала преимущества ипотеки в долгосрочной перспективе - 25.09.2026, ПРАЙМ

Эксперт назвала преимущества ипотеки в долгосрочной перспективе

Ипотека в долгосрочной перспективе выгоднее аренды, поскольку кредитные платежи фиксированы в отличие от арендных ставок, которые на горизонте 5-10 лет могут... | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T01:46+0300

2026-09-25T01:46+0300

2026-09-25T01:46+0300

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Ипотека в долгосрочной перспективе выгоднее аренды, поскольку кредитные платежи фиксированы в отличие от арендных ставок, которые на горизонте 5-10 лет могут увеличиться в 1,5-2 раза, рассказала РИА Новости руководитель отдела ипотечного кредитования ГК "Гранель" Наталья Газетдинова. "Ипотечный платеж по рыночной ипотеке сегодня выше арендного, в долгосрочной перспективе собственник делает инвестицию в свой актив, в то время как арендатор так и не станет владельцем недвижимости. И еще большой минус аренды - это рост арендных ставок вслед за инфляцией и стоимостью жилья", - сообщила она. По ее данным, на аренду однокомнатной квартиры уходит 32% от зарплаты, двухкомнатной - 44%. "Через 5-10 лет аренда может подорожать в 1,5-2 раза, а общая сумма, потраченная на съем жилья за 20 лет, может превысить 20 миллионов рублей. В то же время номинальный платеж по ипотеке не индексируется ни на рубль, поэтому его вес снижается год к году", - уточнила она. Газетдинова считает, что именно в этом и заключается преимущество ипотечного рынка, который многие недооценивают. "Нужно считать не только текущие расходы, но и финансовый результат на горизонте 10-20 лет", - добавила она. При этом эксперт отметила, что рыночная ипотека в 2026 году остается дорогой. При текущей ставке ЦБ в 14% средняя ставка на новостройки достигает 17-19% годовых, уточнила Газетдинова. "Поэтому как временное решение, чтобы переждать период высоких ипотечных ставок, аренда может быть хорошим инструментом, чтобы накопить первоначальный взнос к моменту, когда рыночная ипотека станет комфортной", - заключила она.

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недвижимость, бизнес, финансы