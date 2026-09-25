Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт назвала преимущества ипотеки в долгосрочной перспективе - 25.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260925/ekspert-873667791.html
Эксперт назвала преимущества ипотеки в долгосрочной перспективе
Эксперт назвала преимущества ипотеки в долгосрочной перспективе - 25.09.2026, ПРАЙМ
Эксперт назвала преимущества ипотеки в долгосрочной перспективе
Ипотека в долгосрочной перспективе выгоднее аренды, поскольку кредитные платежи фиксированы в отличие от арендных ставок, которые на горизонте 5-10 лет могут... | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T01:46+0300
2026-09-25T01:46+0300
недвижимость
бизнес
финансы
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873667791.jpg?1790289998
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Ипотека в долгосрочной перспективе выгоднее аренды, поскольку кредитные платежи фиксированы в отличие от арендных ставок, которые на горизонте 5-10 лет могут увеличиться в 1,5-2 раза, рассказала РИА Новости руководитель отдела ипотечного кредитования ГК "Гранель" Наталья Газетдинова. "Ипотечный платеж по рыночной ипотеке сегодня выше арендного, в долгосрочной перспективе собственник делает инвестицию в свой актив, в то время как арендатор так и не станет владельцем недвижимости. И еще большой минус аренды - это рост арендных ставок вслед за инфляцией и стоимостью жилья", - сообщила она. По ее данным, на аренду однокомнатной квартиры уходит 32% от зарплаты, двухкомнатной - 44%. "Через 5-10 лет аренда может подорожать в 1,5-2 раза, а общая сумма, потраченная на съем жилья за 20 лет, может превысить 20 миллионов рублей. В то же время номинальный платеж по ипотеке не индексируется ни на рубль, поэтому его вес снижается год к году", - уточнила она. Газетдинова считает, что именно в этом и заключается преимущество ипотечного рынка, который многие недооценивают. "Нужно считать не только текущие расходы, но и финансовый результат на горизонте 10-20 лет", - добавила она. При этом эксперт отметила, что рыночная ипотека в 2026 году остается дорогой. При текущей ставке ЦБ в 14% средняя ставка на новостройки достигает 17-19% годовых, уточнила Газетдинова. "Поэтому как временное решение, чтобы переждать период высоких ипотечных ставок, аренда может быть хорошим инструментом, чтобы накопить первоначальный взнос к моменту, когда рыночная ипотека станет комфортной", - заключила она.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
недвижимость, бизнес, финансы
Недвижимость, Бизнес, Финансы
01:46 25.09.2026
 
Эксперт назвала преимущества ипотеки в долгосрочной перспективе

Эксперт Газетдинова: ипотека в долгосрочной перспективе выгоднее аренды

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Ипотека в долгосрочной перспективе выгоднее аренды, поскольку кредитные платежи фиксированы в отличие от арендных ставок, которые на горизонте 5-10 лет могут увеличиться в 1,5-2 раза, рассказала РИА Новости руководитель отдела ипотечного кредитования ГК "Гранель" Наталья Газетдинова.
"Ипотечный платеж по рыночной ипотеке сегодня выше арендного, в долгосрочной перспективе собственник делает инвестицию в свой актив, в то время как арендатор так и не станет владельцем недвижимости. И еще большой минус аренды - это рост арендных ставок вслед за инфляцией и стоимостью жилья", - сообщила она.
По ее данным, на аренду однокомнатной квартиры уходит 32% от зарплаты, двухкомнатной - 44%. "Через 5-10 лет аренда может подорожать в 1,5-2 раза, а общая сумма, потраченная на съем жилья за 20 лет, может превысить 20 миллионов рублей. В то же время номинальный платеж по ипотеке не индексируется ни на рубль, поэтому его вес снижается год к году", - уточнила она.
Газетдинова считает, что именно в этом и заключается преимущество ипотечного рынка, который многие недооценивают. "Нужно считать не только текущие расходы, но и финансовый результат на горизонте 10-20 лет", - добавила она.
При этом эксперт отметила, что рыночная ипотека в 2026 году остается дорогой. При текущей ставке ЦБ в 14% средняя ставка на новостройки достигает 17-19% годовых, уточнила Газетдинова.
"Поэтому как временное решение, чтобы переждать период высоких ипотечных ставок, аренда может быть хорошим инструментом, чтобы накопить первоначальный взнос к моменту, когда рыночная ипотека станет комфортной", - заключила она.
 
НедвижимостьБизнесФинансы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала