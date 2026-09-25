https://1prime.ru/20260925/ekspert-873667909.html
Эксперт объяснила снижение вылова лосося в России в 2026 году
Эксперт объяснила снижение вылова лосося в России в 2026 году - 25.09.2026, ПРАЙМ
Эксперт объяснила снижение вылова лосося в России в 2026 году
Снижение вылова лосося в России в 2026 году связано с изменением климата, из-за чего выживаемость этих рыб стала меньше и изменились сроки нерестовой миграции,... | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T02:58+0300
2026-09-25T02:58+0300
2026-09-25T02:58+0300
россия
общество
хабаровский край
камчатский край
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Снижение вылова лосося в России в 2026 году связано с изменением климата, из-за чего выживаемость этих рыб стала меньше и изменились сроки нерестовой миграции, рассказала РИА Новости директор департамента анадромных рыб России ВНИРО, кандидат биологических наук Ольга Мазникова.
"В качестве ключевого фактора, повлиявшего на ход промысла в этом году, можно выделить климатический. Это находит отражение, например, в снижение выживаемости тихоокеанского лосося, усилении штормовой активности, паводков и изменении сроков нерестовой миграции", - сказала она.
Мазникова отметила, что за всю историю промысла лосося наблюдались существенные колебания вылова в силу различных причин, в том числе антропогенного и природного характера.
Она добавила, что российские рыбаки в 2026 году уже выловили почти 98 тысяч тонн лосося, при этом практически во всех промысловых районах путина завершилась. Сейчас промысел сосредоточен в Хабаровском крае и Сахалинской области.
"Несмотря на существенное снижение объемов вылова бессменным лидером остается Камчатский край. Здесь рыбаками добыто порядка 56 тысяч тонн, на втором месте Хабаровский край с уловом 25 тысяч и на третьем месте расположилась Сахалинская область – 11,5 тысяч тонн", - уточнила Мазникова.
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россия, общество , хабаровский край, камчатский край
РОССИЯ, Общество , Хабаровский край, Камчатский край
Эксперт объяснила снижение вылова лосося в России в 2026 году
Эксперт Мазникова: снижение вылова лосося в России связано с изменением климата
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Снижение вылова лосося в России в 2026 году связано с изменением климата, из-за чего выживаемость этих рыб стала меньше и изменились сроки нерестовой миграции, рассказала РИА Новости директор департамента анадромных рыб России ВНИРО, кандидат биологических наук Ольга Мазникова.
"В качестве ключевого фактора, повлиявшего на ход промысла в этом году, можно выделить климатический. Это находит отражение, например, в снижение выживаемости тихоокеанского лосося, усилении штормовой активности, паводков и изменении сроков нерестовой миграции", - сказала она.
Мазникова отметила, что за всю историю промысла лосося наблюдались существенные колебания вылова в силу различных причин, в том числе антропогенного и природного характера.
Она добавила, что российские рыбаки в 2026 году уже выловили почти 98 тысяч тонн лосося, при этом практически во всех промысловых районах путина завершилась. Сейчас промысел сосредоточен в Хабаровском крае и Сахалинской области.
"Несмотря на существенное снижение объемов вылова бессменным лидером остается Камчатский край. Здесь рыбаками добыто порядка 56 тысяч тонн, на втором месте Хабаровский край с уловом 25 тысяч и на третьем месте расположилась Сахалинская область – 11,5 тысяч тонн", - уточнила Мазникова.