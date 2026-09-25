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Эксперт рассказал о росте спроса на квартиры с маленькой площадью

Эксперт рассказал о росте спроса на квартиры с маленькой площадью - 25.09.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказал о росте спроса на квартиры с маленькой площадью

После обновления условий семейной ипотеки в ряде регионов России может вырасти спрос на квартиры с маленькой площадью, рассказал РИА Недвижимость сооснователь... | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T03:16+0300

2026-09-25T03:16+0300

2026-09-25T03:16+0300

недвижимость

бизнес

россия

а101

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. После обновления условий семейной ипотеки в ряде регионов России может вырасти спрос на квартиры с маленькой площадью, рассказал РИА Недвижимость сооснователь системы мониторинга и аналитики недвижимости bnMAP.pro Сергей Лобжанидзе. "В ряде регионов покупатель вероятно, будет готов приобретать квартиры с наименьшей допустимой площадью. Также девелоперу надо поддерживать оборот, а проще всего это сделать самым дешевым, то есть самым маленьким предложением - это логично, хотя и неэкологично для дальнейшего развития отрасли. И это касается не только однушек, это будут и минимальные двушки, трешки и так далее. Не факт, что все застройщики побегут строить маленькие квартиры, но точно будут рассматривать эту идею и как-то балансировать между осуществимой потребностью покупателя и запросом государства", – отметил Лобжанидзе. По его мнению, в случае дальнейшего падения оборотов и с учетом высоких расходов на строительство девелоперы будут контролировать выход новых объемов более тщательно. При этом сегмент ИЖС, для которого ставку оставили на уровне 6%, будет развиваться, пусть и медленно. "Для нормализации ситуации на рынке необходимо снижение ключевой ставки, чтобы любая ипотека, а не только семейная, была доступна как можно большему числу потенциальных клиентов, в том числе и на вторичном рынке", – подчеркнул эксперт. В то же время директор блока продаж жилой недвижимости "А101" Владимир Колесников добавил, что теперь девелоперы адаптируют собственные программы субсидирования к новым параметрам семейной ипотеки. "Например, если для семей с одним ребенком ставка составит 12%, то застройщик сможет субсидировать ее до привычного для покупателя уровня — до 6%. Поэтому изменения вряд ли станут шоком для рынка: часть разницы в ставках смогут компенсировать специальные программы девелоперов", – уточнил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, бизнес, россия, а101