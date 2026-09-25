https://1prime.ru/20260925/elektroenergiya-873691591.html
"Газпром энергохолдинг" сократил выработку электроэнергии на 1,6%
"Газпром энергохолдинг" сократил выработку электроэнергии на 1,6% - 25.09.2026, ПРАЙМ
"Газпром энергохолдинг" сократил выработку электроэнергии на 1,6%
Выработка электроэнергии "Газпром энергохолдинга" (ГЭХ) в первом полугодии 2026 года снизилась на 1,6%, до 78,87 миллиарда кВт.ч, следует из отчета эмитента... | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T16:54+0300
2026-09-25T16:54+0300
2026-09-25T16:55+0300
газ
газпром
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Выработка электроэнергии "Газпром энергохолдинга" (ГЭХ) в первом полугодии 2026 года снизилась на 1,6%, до 78,87 миллиарда кВт.ч, следует из отчета эмитента "Газпрома". "За 6 месяцев 2026 года группой произведено 78,87 миллиарда кВт.ч электрической и 83,98 миллиона Гкал тепловой энергии", - сказано в отчете. Согласно представленной таблице, за аналогичный период прошлого года выработка составила 80,12 миллиарда кВт.ч. Показатель сократился в годовом выражении на 1,56%.
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газ, газпром
"Газпром энергохолдинг" сократил выработку электроэнергии на 1,6%
"Газпром энергохолдинг" в первом полугодии сократил выработку электроэнергии на 1,6%
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Выработка электроэнергии "Газпром энергохолдинга" (ГЭХ) в первом полугодии 2026 года снизилась на 1,6%, до 78,87 миллиарда кВт.ч, следует из отчета эмитента "Газпрома".
"За 6 месяцев 2026 года группой произведено 78,87 миллиарда кВт.ч электрической и 83,98 миллиона Гкал тепловой энергии", - сказано в отчете.
Согласно представленной таблице, за аналогичный период прошлого года выработка составила 80,12 миллиарда кВт.ч. Показатель сократился в годовом выражении на 1,56%.