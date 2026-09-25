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Энергопотребление в России с начала года снизилось на 0,2% - 25.09.2026, ПРАЙМ
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Энергопотребление в России с начала года снизилось на 0,2%
Энергопотребление в России с начала года снизилось на 0,2% - 25.09.2026, ПРАЙМ
Энергопотребление в России с начала года снизилось на 0,2%
Энергопотребление в России с начала года снизилось на 0,2%, сообщил журналистам глава "Системного оператора" Федор Опадчий. | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T15:15+0300
2026-09-25T15:15+0300
россия
александр панин
интер рао
энергопотребление
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873687340.jpg?1790338503
СОЧИ, 25 сен - ПРАЙМ. Энергопотребление в России с начала года снизилось на 0,2%, сообщил журналистам глава "Системного оператора" Федор Опадчий. "Мы также минус 0,2% сейчас идем", - ответил он на вопрос РИА Новости, какова сейчас динамика энергопотребления в России. Изменение показателя энергопотребления в сторону роста в России по итогам года возможно только при холодной осени и зиме, сообщала журналистам ранее в сентябре председатель набсовета ассоциации "Совет производителей энергии", член правления "Интер РАО" Александра Панина.
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россия, александр панин, интер рао, энергопотребление
РОССИЯ, Александр Панин, Интер РАО, Энергопотребление
15:15 25.09.2026
 
Энергопотребление в России с начала года снизилось на 0,2%

Опадчий: с начала года энергопотребление в России снизилось на 0,2%

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СОЧИ, 25 сен - ПРАЙМ. Энергопотребление в России с начала года снизилось на 0,2%, сообщил журналистам глава "Системного оператора" Федор Опадчий.
"Мы также минус 0,2% сейчас идем", - ответил он на вопрос РИА Новости, какова сейчас динамика энергопотребления в России.
Изменение показателя энергопотребления в сторону роста в России по итогам года возможно только при холодной осени и зиме, сообщала журналистам ранее в сентябре председатель набсовета ассоциации "Совет производителей энергии", член правления "Интер РАО" Александра Панина.
 
РОССИЯАлександр ПанинИнтер РАОЭнергопотребление
 
 
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