https://1prime.ru/20260925/energopotreblenie-873687340.html
Энергопотребление в России с начала года снизилось на 0,2%
Энергопотребление в России с начала года снизилось на 0,2% - 25.09.2026, ПРАЙМ
Энергопотребление в России с начала года снизилось на 0,2%
Энергопотребление в России с начала года снизилось на 0,2%, сообщил журналистам глава "Системного оператора" Федор Опадчий. | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T15:15+0300
2026-09-25T15:15+0300
2026-09-25T15:15+0300
россия
александр панин
интер рао
энергопотребление
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СОЧИ, 25 сен - ПРАЙМ. Энергопотребление в России с начала года снизилось на 0,2%, сообщил журналистам глава "Системного оператора" Федор Опадчий. "Мы также минус 0,2% сейчас идем", - ответил он на вопрос РИА Новости, какова сейчас динамика энергопотребления в России. Изменение показателя энергопотребления в сторону роста в России по итогам года возможно только при холодной осени и зиме, сообщала журналистам ранее в сентябре председатель набсовета ассоциации "Совет производителей энергии", член правления "Интер РАО" Александра Панина.
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россия, александр панин, интер рао, энергопотребление
РОССИЯ, Александр Панин, Интер РАО, Энергопотребление
Энергопотребление в России с начала года снизилось на 0,2%
Опадчий: с начала года энергопотребление в России снизилось на 0,2%
СОЧИ, 25 сен - ПРАЙМ. Энергопотребление в России с начала года снизилось на 0,2%, сообщил журналистам глава "Системного оператора" Федор Опадчий.
"Мы также минус 0,2% сейчас идем", - ответил он на вопрос РИА Новости, какова сейчас динамика энергопотребления в России.
Изменение показателя энергопотребления в сторону роста в России по итогам года возможно только при холодной осени и зиме, сообщала журналистам ранее в сентябре председатель набсовета ассоциации "Совет производителей энергии", член правления "Интер РАО" Александра Панина.