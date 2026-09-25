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Каллас рассказала, куда уйдут более 70% разблокированных для Украины денег - 25.09.2026, ПРАЙМ
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Каллас рассказала, куда уйдут более 70% разблокированных для Украины денег
Каллас рассказала, куда уйдут более 70% разблокированных для Украины денег - 25.09.2026, ПРАЙМ
Каллас рассказала, куда уйдут более 70% разблокированных для Украины денег
Львиная доля из разблокированных Евросоюзом 6,6 миллиарда евро из Европейского фонда мира, предназначенных для поддержки Украины, будет направлена странам ЕС в... | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T16:59+0300
2026-09-25T16:59+0300
мировая экономика
украина
кая каллас
ес
европейский фонд мира
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БРЮССЕЛЬ, 25 сен - ПРАЙМ. Львиная доля из разблокированных Евросоюзом 6,6 миллиарда евро из Европейского фонда мира, предназначенных для поддержки Украины, будет направлена странам ЕС в качестве компенсации за ранее осуществленные оружейные поставки, сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас. "Страны ЕС согласовали условия выделения 6,6 миллиарда евро из Европейского фонда мира для Украины", - написала Каллас в социальной сети X. Согласно приведенным ею данным, 4,7 миллиарда евро из этой суммы будут направлены на возмещение расходов государствам ЕС. Таким образом, на компенсации странам союза приходится более 70% разблокированных средств. Каллас уточнила, что некоторые государства уже заявили о намерении впоследствии направить полученную ими долю Украине. Еще 900 миллионов евро предназначены для военной тренировочной миссии ЕС для Украины, и только один миллиард евро пойдет на финансирование новых совместных закупок военного оборудования. Средства Европейского фонда мира в размере 6,6 миллиарда евро более двух лет оставались заблокированными из-за позиции Венгрии. После снятия блокировки страны ЕС продолжали спорить о распределении денег между компенсациями государствам за уже осуществленные поставки и финансированием новой помощи Украине. Еще в начале сентября Каллас заявляла, что конкретная пропорция остается предметом переговоров.
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мировая экономика, украина, кая каллас, ес, европейский фонд мира
Мировая экономика, УКРАИНА, Кая Каллас, ЕС, ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД МИРА
16:59 25.09.2026
 
Каллас рассказала, куда уйдут более 70% разблокированных для Украины денег

Каллас: ЕС согласовал условия выделения 6,6 миллиарда евро из Фонда мира для Украины

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2026
© РИА Новости . Стрингер
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БРЮССЕЛЬ, 25 сен - ПРАЙМ. Львиная доля из разблокированных Евросоюзом 6,6 миллиарда евро из Европейского фонда мира, предназначенных для поддержки Украины, будет направлена странам ЕС в качестве компенсации за ранее осуществленные оружейные поставки, сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас.
"Страны ЕС согласовали условия выделения 6,6 миллиарда евро из Европейского фонда мира для Украины", - написала Каллас в социальной сети X.
Согласно приведенным ею данным, 4,7 миллиарда евро из этой суммы будут направлены на возмещение расходов государствам ЕС. Таким образом, на компенсации странам союза приходится более 70% разблокированных средств.
Каллас уточнила, что некоторые государства уже заявили о намерении впоследствии направить полученную ими долю Украине.
Еще 900 миллионов евро предназначены для военной тренировочной миссии ЕС для Украины, и только один миллиард евро пойдет на финансирование новых совместных закупок военного оборудования.
Средства Европейского фонда мира в размере 6,6 миллиарда евро более двух лет оставались заблокированными из-за позиции Венгрии. После снятия блокировки страны ЕС продолжали спорить о распределении денег между компенсациями государствам за уже осуществленные поставки и финансированием новой помощи Украине. Еще в начале сентября Каллас заявляла, что конкретная пропорция остается предметом переговоров.
 
Мировая экономикаУКРАИНАКая КалласЕСЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД МИРА
 
 
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