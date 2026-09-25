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Каллас рассказала, куда уйдут более 70% разблокированных для Украины денег

Каллас рассказала, куда уйдут более 70% разблокированных для Украины денег - 25.09.2026, ПРАЙМ

Каллас рассказала, куда уйдут более 70% разблокированных для Украины денег

Львиная доля из разблокированных Евросоюзом 6,6 миллиарда евро из Европейского фонда мира, предназначенных для поддержки Украины, будет направлена странам ЕС в... | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T16:59+0300

2026-09-25T16:59+0300

2026-09-25T16:59+0300

мировая экономика

украина

кая каллас

ес

европейский фонд мира

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БРЮССЕЛЬ, 25 сен - ПРАЙМ. Львиная доля из разблокированных Евросоюзом 6,6 миллиарда евро из Европейского фонда мира, предназначенных для поддержки Украины, будет направлена странам ЕС в качестве компенсации за ранее осуществленные оружейные поставки, сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас. "Страны ЕС согласовали условия выделения 6,6 миллиарда евро из Европейского фонда мира для Украины", - написала Каллас в социальной сети X. Согласно приведенным ею данным, 4,7 миллиарда евро из этой суммы будут направлены на возмещение расходов государствам ЕС. Таким образом, на компенсации странам союза приходится более 70% разблокированных средств. Каллас уточнила, что некоторые государства уже заявили о намерении впоследствии направить полученную ими долю Украине. Еще 900 миллионов евро предназначены для военной тренировочной миссии ЕС для Украины, и только один миллиард евро пойдет на финансирование новых совместных закупок военного оборудования. Средства Европейского фонда мира в размере 6,6 миллиарда евро более двух лет оставались заблокированными из-за позиции Венгрии. После снятия блокировки страны ЕС продолжали спорить о распределении денег между компенсациями государствам за уже осуществленные поставки и финансированием новой помощи Украине. Еще в начале сентября Каллас заявляла, что конкретная пропорция остается предметом переговоров.

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мировая экономика, украина, кая каллас, ес, европейский фонд мира