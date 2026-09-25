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В ЕС посевные площади под рапс сократятся на 2% в 2027-2028 годах

В ЕС посевные площади под рапс сократятся на 2% в 2027-2028 годах - 25.09.2026, ПРАЙМ

В ЕС посевные площади под рапс сократятся на 2% в 2027-2028 годах

Посевные площади под рапс в Евросоюзе сократятся на 2% в сезоне 2027-2028 годов, преимущественно из-за засухи во Франции, сообщило агентство Рейтер со ссылкой... | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T19:52+0300

2026-09-25T19:52+0300

2026-09-25T19:52+0300

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Посевные площади под рапс в Евросоюзе сократятся на 2% в сезоне 2027-2028 годов, преимущественно из-за засухи во Франции, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на данные аналитической компании Expana. Как указывает агентство, европейские фермеры намеревались вновь увеличить площадь под рапс для урожая следующего года, однако засуха помешала посевам в конце лета. "Прогнозируется, что площади под рапс в 2027-2028 годах в 27 странах ЕС снизятся на 2% из-за резкого сокращения площадей во Франции", - говорится в материале. Согласно данным Expana, которые приводит агентство, площади под рапс во Франции могут снизиться на 10-15%. Страна переживает самую сильную за всю историю наблюдений засуху. На следующей неделе во Франции ожидаются дожди, однако для посева этой культуры может быть уже слишком поздно, добавляет агентство. Expana ухудшила прогнозы по урожаю рапса в Евросоюзе в сезоне 2026-2027 годов - до 19,8 миллиона тонн с ожидавшихся месяцем ранее 20 миллионов. Это связано с низкими показателями урожайности в Германии и Польше, отмечает Рейтер. Компания также ухудшила прогноз промышленного спроса на рапс из-за низкого уровня воды в реке Рейн, что ограничивает поставки на немецкие перерабатывающие предприятия. Кроме того, Expana из-за засухи понизила ожидания урожая сои в ЕС в сезоне 2026-2027 годов до 2,3 миллиона с 2,6 миллиона тонн. При этом прогноз по подсолнечнику был немного улучшен - до 9,7 миллиона с 9,5 миллиона тонн в связи с пересмотром ожиданий урожая в Болгарии, Румынии и Словакии.

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мировая экономика, франция, германия, польша, ес