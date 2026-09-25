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Euroclear обжаловал взыскание 200 миллиардов евро по иску Центробанка
Euroclear обжаловал взыскание 200 миллиардов евро по иску Центробанка - 25.09.2026, ПРАЙМ
Euroclear обжаловал взыскание 200 миллиардов евро по иску Центробанка
Euroclear Bank подал кассационную жалобу на судебные акты российских арбитражных судов двух инстанций, которые по иску Банка России взыскали с него порядка 200... | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T13:03+0300
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МОСКВА, 25 сен – ПРАЙМ. Euroclear Bank подал кассационную жалобу на судебные акты российских арбитражных судов двух инстанций, которые по иску Банка России взыскали с него порядка 200 миллиардов евро убытков, говорится в материалах, изученных РИА Новости. Жалоба 24 сентября поступила в первую инстанцию – арбитражный суд Москвы. Она вместе с материалами дела будет передана для рассмотрения в арбитражный суд Московского округа.
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финансы, банки, россия, москва
Финансы, Банки, РОССИЯ, МОСКВА
Euroclear обжаловал взыскание 200 миллиардов евро по иску Центробанка
Euroclear Bank обжаловал взыскание 200 миллиардов евро по иску Банка России
МОСКВА, 25 сен – ПРАЙМ. Euroclear Bank подал кассационную жалобу на судебные акты российских арбитражных судов двух инстанций, которые по иску Банка России взыскали с него порядка 200 миллиардов евро убытков, говорится в материалах, изученных РИА Новости.
Жалоба 24 сентября поступила в первую инстанцию – арбитражный суд Москвы. Она вместе с материалами дела будет передана для рассмотрения в арбитражный суд Московского округа.