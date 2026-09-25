https://1prime.ru/20260925/evropa-873686119.html
Россиян, планирующих поездку в Европу, предупредили о мошенниках
Россиян, планирующих поездку в Европу, предупредили о мошенниках - 25.09.2026, ПРАЙМ
Россиян, планирующих поездку в Европу, предупредили о мошенниках
Мошенники начали направлять россиянам, которые планируют поездки в Европу, фишинговые письма на электронную почту якобы от управления Евросоюза по миграции с... | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T14:41+0300
2026-09-25T14:41+0300
2026-09-25T14:46+0300
европа
ес
лаборатория касперского
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873686119.jpg?1790336780
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Мошенники начали направлять россиянам, которые планируют поездки в Европу, фишинговые письма на электронную почту якобы от управления Евросоюза по миграции с целью кражи личных данных, рассказали РИА Новости в "Лаборатории Касперского". "Эксперты обнаружили мошенническую схему, направленную на россиян, которые подают документы на получение шенгенской визы. Пользователи получают на электронную почту фишинговые письма якобы от имени управления Евросоюза по миграции", - говорится в исследовании компании. В этих письмах сообщается, что якобы по новым правилам для пересечения границ стран Шенгенской зоны всем туристам необходимо подавать цифровую миграционную декларацию за 5 рабочих дней до въезда. "Злоумышленники под угрозой дополнительных проверок на границе просят туристов перейти на поддельный сайт и подать "миграционную декларацию", предоставив личные данные и сканы паспортов", - сообщили в "Лаборатории Касперского". Кроме того, мошенники уверяют, что если не заполнить заявку, турист может даже получить временный отказ во въезде. Для убедительности на фейковом сайте используется символика Европейского союза, а онлайн-ресурс доступен на нескольких языках - русском, английском, турецком, китайском, испанском. Злоумышленники даже предупреждают, что управление по миграции никогда не запрашивает платежные реквизиты по электронной почте, а миграционные данные стоит предоставлять только через "официальный туристический портал ЕС в Шенгенской зоне". При этом туристов просят не только указать свои личные данные, но и предоставить информацию о сопровождающих лицах, ввести даты въезда и выезда из Шенгенской зоны и отправить скан загранпаспорта. "Вероятно, далее злоумышленники могут попытаться связаться с жертвой по телефону и с помощью этих сведений выманивать другие данные или денежные средства", - прокомментировали эксперты. Эксперты "Лаборатории Касперского" порекомендовали тщательно проверять сайты, прежде чем вводить на них какие либо данные и не доверять ссылкам и вложениям, полученным по электронной почте.
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, ес, лаборатория касперского
ЕВРОПА, ЕС, Лаборатория Касперского
Россиян, планирующих поездку в Европу, предупредили о мошенниках
Мошенники направляют россиянам письма якобы от миграционного центра ЕС для кражи данных
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Мошенники начали направлять россиянам, которые планируют поездки в Европу, фишинговые письма на электронную почту якобы от управления Евросоюза по миграции с целью кражи личных данных, рассказали РИА Новости в "Лаборатории Касперского".
"Эксперты обнаружили мошенническую схему, направленную на россиян, которые подают документы на получение шенгенской визы. Пользователи получают на электронную почту фишинговые письма якобы от имени управления Евросоюза по миграции", - говорится в исследовании компании.
В этих письмах сообщается, что якобы по новым правилам для пересечения границ стран Шенгенской зоны всем туристам необходимо подавать цифровую миграционную декларацию за 5 рабочих дней до въезда.
"Злоумышленники под угрозой дополнительных проверок на границе просят туристов перейти на поддельный сайт и подать "миграционную декларацию", предоставив личные данные и сканы паспортов", - сообщили в "Лаборатории Касперского".
Кроме того, мошенники уверяют, что если не заполнить заявку, турист может даже получить временный отказ во въезде.
Для убедительности на фейковом сайте используется символика Европейского союза, а онлайн-ресурс доступен на нескольких языках - русском, английском, турецком, китайском, испанском. Злоумышленники даже предупреждают, что управление по миграции никогда не запрашивает платежные реквизиты по электронной почте, а миграционные данные стоит предоставлять только через "официальный туристический портал ЕС в Шенгенской зоне".
При этом туристов просят не только указать свои личные данные, но и предоставить информацию о сопровождающих лицах, ввести даты въезда и выезда из Шенгенской зоны и отправить скан загранпаспорта.
"Вероятно, далее злоумышленники могут попытаться связаться с жертвой по телефону и с помощью этих сведений выманивать другие данные или денежные средства", - прокомментировали эксперты.
Эксперты "Лаборатории Касперского" порекомендовали тщательно проверять сайты, прежде чем вводить на них какие либо данные и не доверять ссылкам и вложениям, полученным по электронной почте.