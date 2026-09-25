https://1prime.ru/20260925/evropa-873686119.html

Россиян, планирующих поездку в Европу, предупредили о мошенниках

Россиян, планирующих поездку в Европу, предупредили о мошенниках - 25.09.2026, ПРАЙМ

Россиян, планирующих поездку в Европу, предупредили о мошенниках

Мошенники начали направлять россиянам, которые планируют поездки в Европу, фишинговые письма на электронную почту якобы от управления Евросоюза по миграции с... | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T14:41+0300

2026-09-25T14:41+0300

2026-09-25T14:46+0300

европа

ес

лаборатория касперского

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Мошенники начали направлять россиянам, которые планируют поездки в Европу, фишинговые письма на электронную почту якобы от управления Евросоюза по миграции с целью кражи личных данных, рассказали РИА Новости в "Лаборатории Касперского". "Эксперты обнаружили мошенническую схему, направленную на россиян, которые подают документы на получение шенгенской визы. Пользователи получают на электронную почту фишинговые письма якобы от имени управления Евросоюза по миграции", - говорится в исследовании компании. В этих письмах сообщается, что якобы по новым правилам для пересечения границ стран Шенгенской зоны всем туристам необходимо подавать цифровую миграционную декларацию за 5 рабочих дней до въезда. "Злоумышленники под угрозой дополнительных проверок на границе просят туристов перейти на поддельный сайт и подать "миграционную декларацию", предоставив личные данные и сканы паспортов", - сообщили в "Лаборатории Касперского". Кроме того, мошенники уверяют, что если не заполнить заявку, турист может даже получить временный отказ во въезде. Для убедительности на фейковом сайте используется символика Европейского союза, а онлайн-ресурс доступен на нескольких языках - русском, английском, турецком, китайском, испанском. Злоумышленники даже предупреждают, что управление по миграции никогда не запрашивает платежные реквизиты по электронной почте, а миграционные данные стоит предоставлять только через "официальный туристический портал ЕС в Шенгенской зоне". При этом туристов просят не только указать свои личные данные, но и предоставить информацию о сопровождающих лицах, ввести даты въезда и выезда из Шенгенской зоны и отправить скан загранпаспорта. "Вероятно, далее злоумышленники могут попытаться связаться с жертвой по телефону и с помощью этих сведений выманивать другие данные или денежные средства", - прокомментировали эксперты. Эксперты "Лаборатории Касперского" порекомендовали тщательно проверять сайты, прежде чем вводить на них какие либо данные и не доверять ссылкам и вложениям, полученным по электронной почте.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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европа, ес, лаборатория касперского