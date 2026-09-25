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Россиян, планирующих поездку в Европу, предупредили о мошенниках - 25.09.2026, ПРАЙМ
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Россиян, планирующих поездку в Европу, предупредили о мошенниках
Россиян, планирующих поездку в Европу, предупредили о мошенниках - 25.09.2026, ПРАЙМ
Россиян, планирующих поездку в Европу, предупредили о мошенниках
Мошенники начали направлять россиянам, которые планируют поездки в Европу, фишинговые письма на электронную почту якобы от управления Евросоюза по миграции с... | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T14:41+0300
2026-09-25T14:46+0300
европа
ес
лаборатория касперского
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Мошенники начали направлять россиянам, которые планируют поездки в Европу, фишинговые письма на электронную почту якобы от управления Евросоюза по миграции с целью кражи личных данных, рассказали РИА Новости в "Лаборатории Касперского". "Эксперты обнаружили мошенническую схему, направленную на россиян, которые подают документы на получение шенгенской визы. Пользователи получают на электронную почту фишинговые письма якобы от имени управления Евросоюза по миграции", - говорится в исследовании компании. В этих письмах сообщается, что якобы по новым правилам для пересечения границ стран Шенгенской зоны всем туристам необходимо подавать цифровую миграционную декларацию за 5 рабочих дней до въезда. "Злоумышленники под угрозой дополнительных проверок на границе просят туристов перейти на поддельный сайт и подать "миграционную декларацию", предоставив личные данные и сканы паспортов", - сообщили в "Лаборатории Касперского". Кроме того, мошенники уверяют, что если не заполнить заявку, турист может даже получить временный отказ во въезде. Для убедительности на фейковом сайте используется символика Европейского союза, а онлайн-ресурс доступен на нескольких языках - русском, английском, турецком, китайском, испанском. Злоумышленники даже предупреждают, что управление по миграции никогда не запрашивает платежные реквизиты по электронной почте, а миграционные данные стоит предоставлять только через "официальный туристический портал ЕС в Шенгенской зоне". При этом туристов просят не только указать свои личные данные, но и предоставить информацию о сопровождающих лицах, ввести даты въезда и выезда из Шенгенской зоны и отправить скан загранпаспорта. "Вероятно, далее злоумышленники могут попытаться связаться с жертвой по телефону и с помощью этих сведений выманивать другие данные или денежные средства", - прокомментировали эксперты. Эксперты "Лаборатории Касперского" порекомендовали тщательно проверять сайты, прежде чем вводить на них какие либо данные и не доверять ссылкам и вложениям, полученным по электронной почте.
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192
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192
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европа, ес, лаборатория касперского
ЕВРОПА, ЕС, Лаборатория Касперского
14:41 25.09.2026 (обновлено: 14:46 25.09.2026)
 
Россиян, планирующих поездку в Европу, предупредили о мошенниках

Мошенники направляют россиянам письма якобы от миграционного центра ЕС для кражи данных

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Мошенники начали направлять россиянам, которые планируют поездки в Европу, фишинговые письма на электронную почту якобы от управления Евросоюза по миграции с целью кражи личных данных, рассказали РИА Новости в "Лаборатории Касперского".
"Эксперты обнаружили мошенническую схему, направленную на россиян, которые подают документы на получение шенгенской визы. Пользователи получают на электронную почту фишинговые письма якобы от имени управления Евросоюза по миграции", - говорится в исследовании компании.
В этих письмах сообщается, что якобы по новым правилам для пересечения границ стран Шенгенской зоны всем туристам необходимо подавать цифровую миграционную декларацию за 5 рабочих дней до въезда.
"Злоумышленники под угрозой дополнительных проверок на границе просят туристов перейти на поддельный сайт и подать "миграционную декларацию", предоставив личные данные и сканы паспортов", - сообщили в "Лаборатории Касперского".
Кроме того, мошенники уверяют, что если не заполнить заявку, турист может даже получить временный отказ во въезде.
Для убедительности на фейковом сайте используется символика Европейского союза, а онлайн-ресурс доступен на нескольких языках - русском, английском, турецком, китайском, испанском. Злоумышленники даже предупреждают, что управление по миграции никогда не запрашивает платежные реквизиты по электронной почте, а миграционные данные стоит предоставлять только через "официальный туристический портал ЕС в Шенгенской зоне".
При этом туристов просят не только указать свои личные данные, но и предоставить информацию о сопровождающих лицах, ввести даты въезда и выезда из Шенгенской зоны и отправить скан загранпаспорта.
"Вероятно, далее злоумышленники могут попытаться связаться с жертвой по телефону и с помощью этих сведений выманивать другие данные или денежные средства", - прокомментировали эксперты.
Эксперты "Лаборатории Касперского" порекомендовали тщательно проверять сайты, прежде чем вводить на них какие либо данные и не доверять ссылкам и вложениям, полученным по электронной почте.
 
ЕВРОПАЕСЛаборатория Касперского
 
 
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