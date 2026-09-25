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Молдавские фермеры вышли на протест, требуя не повышать НДС

Молдавские фермеры вышли на протест, требуя не повышать НДС - 25.09.2026, ПРАЙМ

Молдавские фермеры вышли на протест, требуя не повышать НДС

Фермеры района Басарабяска на юге Молдавии вышли на предупредительную акцию протеста, требуя, в частности, не повышать НДС, сообщает молдавский телеканал "Канал | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T12:18+0300

2026-09-25T12:18+0300

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КИШИНЕВ, 25 сен — ПРАЙМ. Фермеры района Басарабяска на юге Молдавии вышли на предупредительную акцию протеста, требуя, в частности, не повышать НДС, сообщает молдавский телеканал "Канал 5". "Фермеры района Басарабяска вышли на предупредительный протест, выведя сельскохозяйственную технику на дорогу Каушаны—Басарабяска, возле села Абаклия", - говорится в сообщении. Председатель территориального подразделения "Силы фермеров" в районе Басарабяска Владимир Врабиу заявил телеканалу, что аграрии вышли на двухчасовой предупредительный протест, чтобы власти услышали их требования. "Мы вышли в принципе с тремя требованиями: чтобы НДС остался на уровне 8%, продлили лицензирование импорта масличных и зерновых и вернули фермерам акциз на дизель", — сказал Врабиу. Фермер подчеркнул, что протестующие не хотят создавать беспорядки и не планируют блокировать дороги. Однако, если власти не услышат их требования, возможны более жесткие действия. Правительство Молдавии 6 августа предложило пакет налоговой реформы на 2027 год, предусматривающий повышение ряда налогов и акцизов, а также изменение ставок НДС для населения и отдельных отраслей экономики, в том числе сферы сельского хозяйства. Ранее лидер ассоциации "Сила фермеров" Александр Слусарь заявил, что отрасль в Молдавии столкнулась с беспрецедентным кризисом, поэтому он допускает вероятность спонтанных протестов аграриев. ь с беспрецедентным кризисом, поэтому он допускает вероятность спонтанных протестов аграриев.

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