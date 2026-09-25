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Fesco: контейнерный рынок России в январе-августе вырос на 6%

Fesco: контейнерный рынок России в январе-августе вырос на 6% - 25.09.2026, ПРАЙМ

Fesco: контейнерный рынок России в январе-августе вырос на 6%

Контейнерный рынок России в январе-августе 2026 года вырос на 6% в годовом выражении и составил 4,72 миллиона TEU, сообщает транспортная группа Fesco. | 25.09.2026, ПРАЙМ

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Контейнерный рынок России в январе-августе 2026 года вырос на 6% в годовом выражении и составил 4,72 миллиона TEU, сообщает транспортная группа Fesco. "По оценке аналитиков Fesco, объем контейнерного рынка России за январь-август 2026 года составил 4,72 миллиона TEU, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении. Объем импорта в отчетном периоде увеличился на 16%, до 2,03 миллиона TEU. Внутренние контейнерные перевозки выросли на 3,4%, до 1,06 миллиона TEU, железнодорожный транзит почти не изменился и составил 384 тысячи TEU. Экспортные отправки в январе-августе сократились на 3%, до 1,24 миллиона TEU. "В августе контейнерный рынок сократился на 0,9% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года", - отметили в Fesco. Контейнерный рынок России включает внешнеторговые и транзитные перевозки через российские порты, внешнеторговые и транзитные перевозки через сухопутные погранпереходы на сети РЖД (за исключением транзита Китай – Европа), внутрироссийские перевозки контейнеров по сети РЖД и каботажные перевозки.

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россия, бизнес, китай, европа, fesco, ржд