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"Финам" первым из российских брокеров открывает доступ к SGX и SET

"Финам" первым из российских брокеров открывает доступ к SGX и SET - 25.09.2026, ПРАЙМ

"Финам" первым из российских брокеров открывает доступ к SGX и SET

"Финам" первым из российских брокеров открывает клиентам доступ к инструментам, торгующимся на Сингапурской и Таиландской фондовых биржах - Singapore Exchange... | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T10:45+0300

2026-09-25T10:45+0300

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таиланд

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фг "финам"

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. "Финам" первым из российских брокеров открывает клиентам доступ к инструментам, торгующимся на Сингапурской и Таиландской фондовых биржах - Singapore Exchange (SGX) и Stock Exchange of Thailand (SET), сообщила компания. "Финам" первым из российских брокеров открывает клиентам доступ к инструментам Singapore Exchange (SGX) и Stock Exchange of Thailand (SET). Инструменты этих площадок станут доступны квалифицированным инвесторам... с 1 октября", - говорится в сообщении. "Сингапурская биржа — ключевой финансовый центр Азии. Это площадка с понятными правилами и доступом к качественным активам региона, "тихая гавань" для капитала... Таиландская биржа дает экспозицию на всю локальную экономику, включая акции быстрорастущих банков, туркомпаний, ритейла и энергетики", - прокомментировал председатель правления ФГ "Финам" Владислав Кочетков. По его словам, таиландская площадка торгуется по уникальному рыночному циклу, не зависящему ни от российских, ни от американских индексов, что обеспечивает диверсификацию активов. Также примечательно, что торговые окна обеих бирж укладываются в первую половину дня по московскому времени. На Сингапурской бирже торги проходят с 8.00 до 12.00 мск без перерыва, котировки - в сингапурских долларах. Фондовая биржа Таиланда торгует с 7.00 до 12.30 мск с перерывом с 8.30 до 10.00, котировки - в батах. При этом итоговые расчеты по сделкам на обеих площадках проходят в долларах, поэтому на счете клиента должны быть именно американские доллары - в этой же валюте взимается и комиссия, уточнили в "Финаме".

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