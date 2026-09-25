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Fitch ожидает, что инфляция в Турции в 2026 году составит 30,5%

Fitch ожидает, что инфляция в Турции в 2026 году составит 30,5% - 25.09.2026, ПРАЙМ

Fitch ожидает, что инфляция в Турции в 2026 году составит 30,5%

Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает, что инфляция в Турции по итогам 2026 года составит 30,5%, а среднегодовой курс доллара достигнет 51 лиры,... | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T20:07+0300

2026-09-25T20:07+0300

2026-09-25T20:07+0300

мировая экономика

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АНКАРА, 25 сен - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает, что инфляция в Турции по итогам 2026 года составит 30,5%, а среднегодовой курс доллара достигнет 51 лиры, говорится в оценке агентства. "Мы ожидаем, что инфляция в Турции в конце 2026 года составит 30,5%", - говорится в прогнозе Fitch, который привела турецкая деловая газета Ekonomim. Агентство также прогнозирует дальнейшее ослабление турецкой лиры: по его оценке, курс доллара в среднем за 2026 год составит около 51 лиры. Fitch ожидает, что в 2027 году инфляция снизится до 23,5%, а среднегодовой курс доллара поднимется примерно до 60 лир. В оценке отмечается, что международные резервы Турции продолжают восстанавливаться. По данным агентства, с конца марта они увеличились примерно на 25 миллиардов долларов и достигли 176 миллиардов долларов. При этом Fitch указывает на сохраняющиеся риски для турецкой экономики, включая инфляционное давление, динамику валютного курса и политическую неопределенность. Агентство также отмечает, что устойчивое снижение инфляции будет зависеть от сохранения жесткой денежно-кредитной политики и дальнейшего укрепления доверия к экономической программе властей. По оценке Fitch, постепенное восстановление резервов и снижение инфляции способны поддержать макроэкономическую стабильность Турции, однако внешние и внутренние риски сохраняются. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее утвердил новую среднесрочную программу страны на 2027-2029 годы, предусматривающую снижение инфляции до 9% и ускорение экономического роста до 5% к концу программного периода. При этом прогноз инфляции на текущий год был повышен до 28,4%. В предыдущей программе власти закладывали показатель на уровне 16%.

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мировая экономика, турция, реджеп тайип эрдоган, fitch ratings, fitch