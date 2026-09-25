https://1prime.ru/20260925/fitch-873697370.html
Fitch ожидает, что инфляция в Турции в 2026 году составит 30,5%
Fitch ожидает, что инфляция в Турции в 2026 году составит 30,5% - 25.09.2026, ПРАЙМ
Fitch ожидает, что инфляция в Турции в 2026 году составит 30,5%
Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает, что инфляция в Турции по итогам 2026 года составит 30,5%, а среднегодовой курс доллара достигнет 51 лиры,... | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T20:07+0300
2026-09-25T20:07+0300
2026-09-25T20:07+0300
мировая экономика
турция
реджеп тайип эрдоган
fitch ratings
fitch
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873697370.jpg?1790356054
АНКАРА, 25 сен - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает, что инфляция в Турции по итогам 2026 года составит 30,5%, а среднегодовой курс доллара достигнет 51 лиры, говорится в оценке агентства.
"Мы ожидаем, что инфляция в Турции в конце 2026 года составит 30,5%", - говорится в прогнозе Fitch, который привела турецкая деловая газета Ekonomim.
Агентство также прогнозирует дальнейшее ослабление турецкой лиры: по его оценке, курс доллара в среднем за 2026 год составит около 51 лиры.
Fitch ожидает, что в 2027 году инфляция снизится до 23,5%, а среднегодовой курс доллара поднимется примерно до 60 лир.
В оценке отмечается, что международные резервы Турции продолжают восстанавливаться. По данным агентства, с конца марта они увеличились примерно на 25 миллиардов долларов и достигли 176 миллиардов долларов.
При этом Fitch указывает на сохраняющиеся риски для турецкой экономики, включая инфляционное давление, динамику валютного курса и политическую неопределенность.
Агентство также отмечает, что устойчивое снижение инфляции будет зависеть от сохранения жесткой денежно-кредитной политики и дальнейшего укрепления доверия к экономической программе властей.
По оценке Fitch, постепенное восстановление резервов и снижение инфляции способны поддержать макроэкономическую стабильность Турции, однако внешние и внутренние риски сохраняются.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее утвердил новую среднесрочную программу страны на 2027-2029 годы, предусматривающую снижение инфляции до 9% и ускорение экономического роста до 5% к концу программного периода. При этом прогноз инфляции на текущий год был повышен до 28,4%. В предыдущей программе власти закладывали показатель на уровне 16%.
турция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, турция, реджеп тайип эрдоган, fitch ratings, fitch
Мировая экономика, ТУРЦИЯ, Реджеп Тайип Эрдоган, Fitch Ratings, Fitch
Fitch ожидает, что инфляция в Турции в 2026 году составит 30,5%
Fitch ожидает, что инфляция в Турции по итогам 2026 года составит 30,5%
АНКАРА, 25 сен - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает, что инфляция в Турции по итогам 2026 года составит 30,5%, а среднегодовой курс доллара достигнет 51 лиры, говорится в оценке агентства.
"Мы ожидаем, что инфляция в Турции в конце 2026 года составит 30,5%", - говорится в прогнозе Fitch, который привела турецкая деловая газета Ekonomim.
Агентство также прогнозирует дальнейшее ослабление турецкой лиры: по его оценке, курс доллара в среднем за 2026 год составит около 51 лиры.
Fitch ожидает, что в 2027 году инфляция снизится до 23,5%, а среднегодовой курс доллара поднимется примерно до 60 лир.
В оценке отмечается, что международные резервы Турции продолжают восстанавливаться. По данным агентства, с конца марта они увеличились примерно на 25 миллиардов долларов и достигли 176 миллиардов долларов.
При этом Fitch указывает на сохраняющиеся риски для турецкой экономики, включая инфляционное давление, динамику валютного курса и политическую неопределенность.
Агентство также отмечает, что устойчивое снижение инфляции будет зависеть от сохранения жесткой денежно-кредитной политики и дальнейшего укрепления доверия к экономической программе властей.
По оценке Fitch, постепенное восстановление резервов и снижение инфляции способны поддержать макроэкономическую стабильность Турции, однако внешние и внутренние риски сохраняются.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее утвердил новую среднесрочную программу страны на 2027-2029 годы, предусматривающую снижение инфляции до 9% и ускорение экономического роста до 5% к концу программного периода. При этом прогноз инфляции на текущий год был повышен до 28,4%. В предыдущей программе власти закладывали показатель на уровне 16%.