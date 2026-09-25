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Налоговая подала иск к "Телеспорту" и его основателю на 60 миллионов рублей
Налоговая подала иск к "Телеспорту" и его основателю на 60 миллионов рублей - 25.09.2026, ПРАЙМ
Налоговая подала иск к "Телеспорту" и его основателю на 60 миллионов рублей
Управление ФНС России по Ульяновской области направило в арбитражный суд Москвы исковое заявление к АО "Телеспорт груп", одной из крупнейших в прошлом структур... | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T17:57+0300
2026-09-25T17:57+0300
2026-09-25T18:02+0300
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МОСКВА, 25 сен – ПРАЙМ. Управление ФНС России по Ульяновской области направило в арбитражный суд Москвы исковое заявление к АО "Телеспорт груп", одной из крупнейших в прошлом структур на рынке спортивных прав в России, и ее основателю Петру Макаренко о взыскании более 60 миллионов рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Иск поступил в суд 22 сентября. Основания требований пока не уточняются. Третьим лицом истец просит привлечь к спору ООО "Телеспорт Медиа". Оба ответчика – и Макаренко, и "Телеспорт груп" – в настоящее время находятся в процедуре банкротства. Макаренко был признан банкротом в октябре 2025 года арбитражным судом Московской области, открыта процедура реализации его имущества. Его долги тогда оценивались почти в 2,4 миллиарда рублей. Впоследствии суд признал обоснованным еще ряд требований кредиторов к бизнесмену. Начальную процедуру банкротства – реструктуризацию долгов – суд ввел ранее по заявлению "Телеспорт груп". Саму эту компанию арбитражный суд Москвы признал банкротом в декабре прошлого года по упрощенной процедуре ликвидируемого его собственниками должника. "Телеспорт груп" занималась трансляциями спортивных событий, работой с медиаправами крупных турниров и другой деятельностью.
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бизнес, россия, московская область, москва
Бизнес, РОССИЯ, Московская область, МОСКВА
Налоговая подала иск к "Телеспорту" и его основателю на 60 миллионов рублей
ФНС направила в суд иск к основателю "Телеспорт груп" Макаренко на 60 миллионов рублей
МОСКВА, 25 сен – ПРАЙМ. Управление ФНС России по Ульяновской области направило в арбитражный суд Москвы исковое заявление к АО "Телеспорт груп", одной из крупнейших в прошлом структур на рынке спортивных прав в России, и ее основателю Петру Макаренко о взыскании более 60 миллионов рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Иск поступил в суд 22 сентября. Основания требований пока не уточняются. Третьим лицом истец просит привлечь к спору ООО "Телеспорт Медиа".
Оба ответчика – и Макаренко, и "Телеспорт груп" – в настоящее время находятся в процедуре банкротства.
Макаренко был признан банкротом в октябре 2025 года арбитражным судом Московской области, открыта процедура реализации его имущества. Его долги тогда оценивались почти в 2,4 миллиарда рублей. Впоследствии суд признал обоснованным еще ряд требований кредиторов к бизнесмену. Начальную процедуру банкротства – реструктуризацию долгов – суд ввел ранее по заявлению "Телеспорт груп".
Саму эту компанию арбитражный суд Москвы признал банкротом в декабре прошлого года по упрощенной процедуре ликвидируемого его собственниками должника.
"Телеспорт груп" занималась трансляциями спортивных событий, работой с медиаправами крупных турниров и другой деятельностью.