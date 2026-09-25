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В ФРГ ввели временную скидку на бензин и дизель - 25.09.2026, ПРАЙМ
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В ФРГ ввели временную скидку на бензин и дизель
В ФРГ ввели временную скидку на бензин и дизель - 25.09.2026, ПРАЙМ
В ФРГ ввели временную скидку на бензин и дизель
Парламент ФРГ (бундестаг) принял закон о введении в Германии новой временной скидки на бензин и дизель для стабилизации цен на горючее на фоне конфликта на... | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T15:35+0300
2026-09-25T15:35+0300
мировая экономика
германия
фрг
ближний восток
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БЕРЛИН, 25 сен - ПРАЙМ. Парламент ФРГ (бундестаг) принял закон о введении в Германии новой временной скидки на бензин и дизель для стабилизации цен на горючее на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Власти ФРГ ранее уже вводили топливную скидку, которая прекратила действовать в начале июля, после чего цены на заправках резко пошли вверх. Согласно принятому закону, скидка будет действовать в течение трех месяцев - с 1 октября по конец декабря текущего года. За счет снижения налога на энергоносители стоимость литра бензина и дизельного топлива на заправках должна снизиться в общей сложности на 17 центов. По оценкам правительства ФРГ, эта мера обойдется государству примерно в 2,5 миллиарда евро, расходы поровну разделят между собой федеральный центр и немецкие земли. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
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мировая экономика, германия, фрг, ближний восток
Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, ФРГ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК
15:35 25.09.2026
 
В ФРГ ввели временную скидку на бензин и дизель

Бундестаг принял закон о введении временной скидки на бензин и дизель для стабилизации цен

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БЕРЛИН, 25 сен - ПРАЙМ. Парламент ФРГ (бундестаг) принял закон о введении в Германии новой временной скидки на бензин и дизель для стабилизации цен на горючее на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
Власти ФРГ ранее уже вводили топливную скидку, которая прекратила действовать в начале июля, после чего цены на заправках резко пошли вверх.
Согласно принятому закону, скидка будет действовать в течение трех месяцев - с 1 октября по конец декабря текущего года. За счет снижения налога на энергоносители стоимость литра бензина и дизельного топлива на заправках должна снизиться в общей сложности на 17 центов.
По оценкам правительства ФРГ, эта мера обойдется государству примерно в 2,5 миллиарда евро, расходы поровну разделят между собой федеральный центр и немецкие земли.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
 
Мировая экономикаГЕРМАНИЯФРГБЛИЖНИЙ ВОСТОК
 
 
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