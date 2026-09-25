https://1prime.ru/20260925/g20-873675255.html

"Ошеломляющая победа": Трамп удивил европейцев решением по России

"Ошеломляющая победа": Трамп удивил европейцев решением по России - 25.09.2026, ПРАЙМ

"Ошеломляющая победа": Трамп удивил европейцев решением по России

Решение американского лидера Дональда Трампа пригласить президента России Владимира Путина на саммит G20, который пройдет на гольф-курорте "Дорал" во Флориде в... | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T11:20+0300

2026-09-25T11:20+0300

2026-09-25T11:27+0300

россия

владимир путин

дональд трамп

сша

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МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Решение американского лидера Дональда Трампа пригласить президента России Владимира Путина на саммит G20, который пройдет на гольф-курорте "Дорал" во Флориде в декабре, стало победой Москвы, пишет британская газета i Paper."Приглашение Трампом Путина на саммит G20 — это ошеломляющая победа для России", — утверждает издание.Автор публикации предполагает, что Трамп надеется добиться прогресса в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, поскольку его усилия в Иране оказались далеко не такими успешными. Однако в Европе, вероятно, скептически отнесутся к такому решению американского президента, добавляется в материале."Трамп <...> хочет видеть Путина за столом переговоров в "Дорале". Теперь мяч на стороне российского лидера", — заключает издание.Россия остается полноправным участником G20. Путин лично не участвовал в саммитах объединения с 2019 года.

https://1prime.ru/20260924/ssha-873635923.html

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россия, владимир путин, дональд трамп, сша