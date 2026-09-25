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Биржевые цены на газ в Европе упали на 3,2%
Биржевые цены на газ в Европе упали на 3,2% - 25.09.2026, ПРАЙМ
Биржевые цены на газ в Европе упали на 3,2%
Биржевые цены на газ в Европе с началом торгов пятницы опускаются на 3,2%, почти до 855 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 25.09.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе с началом торгов пятницы опускаются на 3,2%, почти до 855 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Октябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 885,7 доллара (+0,2%). А по состоянию на 9.00 мск показатель составляет 855,6 доллара (-3,2%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 883,5 доллара за тысячу кубометров. Биржевые цены на газ в Европе были на пике в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых распределительных центров - с 1996 года. А исторического рекорда в 3 892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года. Затем котировки заметно снизились, и к новому значительному удорожанию газа в Европе привел конфликт на Ближнем Востоке в этом году. Средние биржевые цены за март в итоге выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров. По итогам июля расчетные цены подскочили почти на 20% в месячном выражении, составив в среднем 637,5 доллара за тысячу кубометров. По итогам августа средняя расчетная цена составила 745,4 доллара за тысячу кубометров, что на 17% выше уровня июля. В августе в ходе торгов цены преодолели отметку в 800 долларов за тысячу кубометров - впервые за пять месяцев. В начале сентября они пробили 900 долларов, а в середине месяца, ненадолго, и 1000 долларов за тысячу кубометров. После этого цены начали в основном снижаться. При этом в конце августа СМИ со ссылкой на экспертов не исключали, что зимой биржевая стоимость газа в Европе может превысить 1200 долларов за тысячу кубометров - из-за проблем с заполнением хранилищ. А согласно последним данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), к 22 сентября средняя заполненность подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе превысила 70%, но остается на самом низком уровне для этого дня за всю историю наблюдений с 2011 года.
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газ, европа, нидерланды, ближний восток, ice
Газ, ЕВРОПА, НИДЕРЛАНДЫ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ICE
Биржевые цены на газ в Европе упали на 3,2%
Цены на газ в Европе упали почти до 855 долларов за тысячу кубометров
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе с началом торгов пятницы опускаются на 3,2%, почти до 855 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Октябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе
распределительного центра, расположенного в Нидерландах
) открыли торги у отметки в 885,7 доллара (+0,2%). А по состоянию на 9.00 мск показатель составляет 855,6 доллара (-3,2%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 883,5 доллара за тысячу кубометров.
Биржевые цены на газ в Европе были на пике в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых распределительных центров - с 1996 года. А исторического рекорда в 3 892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
Затем котировки заметно снизились, и к новому значительному удорожанию газа в Европе привел конфликт на Ближнем Востоке
в этом году. Средние биржевые цены за март в итоге выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров.
По итогам июля расчетные цены подскочили почти на 20% в месячном выражении, составив в среднем 637,5 доллара за тысячу кубометров. По итогам августа средняя расчетная цена составила 745,4 доллара за тысячу кубометров, что на 17% выше уровня июля.
В августе в ходе торгов цены преодолели отметку в 800 долларов за тысячу кубометров - впервые за пять месяцев. В начале сентября они пробили 900 долларов, а в середине месяца, ненадолго, и 1000 долларов за тысячу кубометров.
После этого цены начали в основном снижаться. При этом в конце августа СМИ со ссылкой на экспертов не исключали, что зимой биржевая стоимость газа в Европе может превысить 1200 долларов за тысячу кубометров - из-за проблем с заполнением хранилищ.
А согласно последним данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), к 22 сентября средняя заполненность подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе превысила 70%, но остается на самом низком уровне для этого дня за всю историю наблюдений с 2011 года.