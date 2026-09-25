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Россия возобновила поставки газа в Армению - 25.09.2026, ПРАЙМ
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Россия возобновила поставки газа в Армению
Россия возобновила поставки газа в Армению - 25.09.2026, ПРАЙМ
Россия возобновила поставки газа в Армению
Россия возобновила поставки газа в Армению после десятидневного ремонта на газопроводе, сообщает в пятницу пресс-служба компании "Газпром Армения". | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T13:01+0300
2026-09-25T13:01+0300
газ
россия
армения
газпром
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ЕРЕВАН, 25 сен - ПРАЙМ. Россия возобновила поставки газа в Армению после десятидневного ремонта на газопроводе, сообщает в пятницу пресс-служба компании "Газпром Армения". "С 25 сентября возобновлена поставка природного газа в Армению по магистральному газопроводу "Северный Кавказ — Закавказье", - говорится в сообщении. Отмечается, что транспортировка природного газа была временно приостановлена 15 сентября в связи с плановыми профилактическими и комплексными ремонтными работами на указанном газопроводе на территории России.
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газ, россия, армения, газпром
Газ, РОССИЯ, АРМЕНИЯ, Газпром
13:01 25.09.2026
 
Россия возобновила поставки газа в Армению

"Газпром Армения": Россия возобновила поставки газа в Армению после ремонта на газопроводе

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ЕРЕВАН, 25 сен - ПРАЙМ. Россия возобновила поставки газа в Армению после десятидневного ремонта на газопроводе, сообщает в пятницу пресс-служба компании "Газпром Армения".
"С 25 сентября возобновлена поставка природного газа в Армению по магистральному газопроводу "Северный Кавказ — Закавказье", - говорится в сообщении.
Отмечается, что транспортировка природного газа была временно приостановлена 15 сентября в связи с плановыми профилактическими и комплексными ремонтными работами на указанном газопроводе на территории России.
 
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