https://1prime.ru/20260925/gaz-873689967.html

Поставки газа в Китай по "Силе Сибири" превысили уровень 2025 года

Поставки газа в Китай по "Силе Сибири" превысили уровень 2025 года - 25.09.2026, ПРАЙМ

Поставки газа в Китай по "Силе Сибири" превысили уровень 2025 года

Поставки газа в Китай по трубопроводу "Сила Сибири" в первом полугодии 2026 года превысили уровень первого полугодия 2025 года, сообщил "Газпром". | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T16:25+0300

2026-09-25T16:25+0300

2026-09-25T16:25+0300

энергетика

газ

россия

китай

сила сибири

газпром

газопровод "сила сибири"

https://cdnn.1prime.ru/img/84133/26/841332662_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_e26900ed296e617732928257e4b29e23.jpg

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Поставки газа в Китай по трубопроводу "Сила Сибири" в первом полугодии 2026 года превысили уровень первого полугодия 2025 года, сообщил "Газпром". "Газпром" сохраняет лидерство по поставкам природного газа в Китай. Поставки газа в Китай по МГ (магистральному газопроводу - ред.) "Сила Сибири" в первом полугодии 2026 года превысили уровень первого полугодия 2025 года", - говорится в отчете эмитента компании. Увеличение поставок трубопроводного газа, как уточняется, произошло на фоне сокращения объемов импорта газа Китаем, преимущественно СПГ, что показывает высокую востребованность российского трубопроводного газа на китайском рынке.

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, россия, китай, сила сибири, газпром, газопровод "сила сибири"