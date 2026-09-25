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Поставки газа в Китай по "Силе Сибири" превысили уровень 2025 года - 25.09.2026, ПРАЙМ
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Поставки газа в Китай по "Силе Сибири" превысили уровень 2025 года
Поставки газа в Китай по "Силе Сибири" превысили уровень 2025 года - 25.09.2026, ПРАЙМ
Поставки газа в Китай по "Силе Сибири" превысили уровень 2025 года
Поставки газа в Китай по трубопроводу "Сила Сибири" в первом полугодии 2026 года превысили уровень первого полугодия 2025 года, сообщил "Газпром". | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T16:25+0300
2026-09-25T16:25+0300
энергетика
газ
россия
китай
сила сибири
газпром
газопровод "сила сибири"
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Поставки газа в Китай по трубопроводу "Сила Сибири" в первом полугодии 2026 года превысили уровень первого полугодия 2025 года, сообщил "Газпром". "Газпром" сохраняет лидерство по поставкам природного газа в Китай. Поставки газа в Китай по МГ (магистральному газопроводу - ред.) "Сила Сибири" в первом полугодии 2026 года превысили уровень первого полугодия 2025 года", - говорится в отчете эмитента компании. Увеличение поставок трубопроводного газа, как уточняется, произошло на фоне сокращения объемов импорта газа Китаем, преимущественно СПГ, что показывает высокую востребованность российского трубопроводного газа на китайском рынке.
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газ, россия, китай, сила сибири, газпром, газопровод "сила сибири"
Энергетика, Газ, РОССИЯ, КИТАЙ, Сила Сибири, Газпром, Газопровод "Сила Сибири"
16:25 25.09.2026
 
Поставки газа в Китай по "Силе Сибири" превысили уровень 2025 года

Поставки газа в Китай по "Силе Сибири" в первом полугодии превысили прошлогодний уровень

© Фото : ПАО «Газпром»Газопровод «Сила Сибири»
Газопровод «Сила Сибири» - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2026
© Фото : ПАО «Газпром»
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Поставки газа в Китай по трубопроводу "Сила Сибири" в первом полугодии 2026 года превысили уровень первого полугодия 2025 года, сообщил "Газпром".
"Газпром" сохраняет лидерство по поставкам природного газа в Китай. Поставки газа в Китай по МГ (магистральному газопроводу - ред.) "Сила Сибири" в первом полугодии 2026 года превысили уровень первого полугодия 2025 года", - говорится в отчете эмитента компании.
Увеличение поставок трубопроводного газа, как уточняется, произошло на фоне сокращения объемов импорта газа Китаем, преимущественно СПГ, что показывает высокую востребованность российского трубопроводного газа на китайском рынке.
 
ЭнергетикаГазРОССИЯКИТАЙСила СибириГазпромГазопровод "Сила Сибири"
 
 
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