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Поставки газа в Китай по "Силе Сибири" превысили уровень 2025 года
Поставки газа в Китай по "Силе Сибири" превысили уровень 2025 года - 25.09.2026, ПРАЙМ
Поставки газа в Китай по "Силе Сибири" превысили уровень 2025 года
Поставки газа в Китай по трубопроводу "Сила Сибири" в первом полугодии 2026 года превысили уровень первого полугодия 2025 года, сообщил "Газпром". | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T16:25+0300
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Поставки газа в Китай по трубопроводу "Сила Сибири" в первом полугодии 2026 года превысили уровень первого полугодия 2025 года, сообщил "Газпром". "Газпром" сохраняет лидерство по поставкам природного газа в Китай. Поставки газа в Китай по МГ (магистральному газопроводу - ред.) "Сила Сибири" в первом полугодии 2026 года превысили уровень первого полугодия 2025 года", - говорится в отчете эмитента компании. Увеличение поставок трубопроводного газа, как уточняется, произошло на фоне сокращения объемов импорта газа Китаем, преимущественно СПГ, что показывает высокую востребованность российского трубопроводного газа на китайском рынке.
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газ, россия, китай, сила сибири, газпром, газопровод "сила сибири"
Энергетика, Газ, РОССИЯ, КИТАЙ, Сила Сибири, Газпром, Газопровод "Сила Сибири"
Поставки газа в Китай по "Силе Сибири" превысили уровень 2025 года
Поставки газа в Китай по "Силе Сибири" в первом полугодии превысили прошлогодний уровень
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Поставки газа в Китай по трубопроводу "Сила Сибири" в первом полугодии 2026 года превысили уровень первого полугодия 2025 года, сообщил "Газпром".
"Газпром" сохраняет лидерство по поставкам природного газа в Китай. Поставки газа в Китай по МГ (магистральному газопроводу - ред.) "Сила Сибири" в первом полугодии 2026 года превысили уровень первого полугодия 2025 года", - говорится в отчете эмитента компании.
Увеличение поставок трубопроводного газа, как уточняется, произошло на фоне сокращения объемов импорта газа Китаем, преимущественно СПГ, что показывает высокую востребованность российского трубопроводного газа на китайском рынке.