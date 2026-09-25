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В Молдавии предложили повысить тариф на газ на 29% с 1 октября

В Молдавии предложили повысить тариф на газ на 29% с 1 октября - 25.09.2026, ПРАЙМ

В Молдавии предложили повысить тариф на газ на 29% с 1 октября

Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдавии предложило с 1 октября повысить тариф на природный газ для бытовых потребителей почти на... | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T18:54+0300

2026-09-25T18:54+0300

2026-09-25T18:54+0300

газ

молдавия

украина

energocom

нарэ

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КИШИНЕВ, 25 сен – ПРАЙМ. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдавии предложило с 1 октября повысить тариф на природный газ для бытовых потребителей почти на 29%, соответствующий документ опубликован на сайте энергорегулятора. Ранее молдавская компания Energocom обратилась в НАРЭ с запросом о повышении тарифа на газ с 1,15 доллара за кубометр до 1,50. При этом в феврале газ в республике стоил 0,8 доллара за кубометр. "Регулятор предлагает установить тариф на поставку природного газа для бытовых потребителей на уровне 26,14 лея (около 1,48 доллара) за кубометр с учетом НДС, что на 28,8% выше текущего значения. Окончательное утверждение новых расценок запланировано на публичном заседании административного совета агентства в понедельник, 28 сентября", - подчеркнули в ведомстве. Одновременно ведомство планирует повысить стоимость тепловой энергии. Для кишиневского предприятия Termoelectrica тариф предлагается увеличить с 2 020 леев до 3 277 леев (около 185 долларов) за гигакалорию, а для компании CET-Nord в северных районах страны - до 3 374 леев (около 191 доллара). Парламент Молдавии 22 сентября ввел режим чрезвычайного положения в энергетике и гидрологии на 60 дней. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается на росте тарифов для населения.

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газ, молдавия, украина, energocom, нарэ, газпром