Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Молдавии предложили повысить тариф на газ на 29% с 1 октября - 25.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260925/gaz-873695660.html
В Молдавии предложили повысить тариф на газ на 29% с 1 октября
В Молдавии предложили повысить тариф на газ на 29% с 1 октября - 25.09.2026, ПРАЙМ
В Молдавии предложили повысить тариф на газ на 29% с 1 октября
Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдавии предложило с 1 октября повысить тариф на природный газ для бытовых потребителей почти на... | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T18:54+0300
2026-09-25T18:54+0300
газ
молдавия
украина
energocom
нарэ
газпром
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873695660.jpg?1790351641
КИШИНЕВ, 25 сен – ПРАЙМ. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдавии предложило с 1 октября повысить тариф на природный газ для бытовых потребителей почти на 29%, соответствующий документ опубликован на сайте энергорегулятора. Ранее молдавская компания Energocom обратилась в НАРЭ с запросом о повышении тарифа на газ с 1,15 доллара за кубометр до 1,50. При этом в феврале газ в республике стоил 0,8 доллара за кубометр. "Регулятор предлагает установить тариф на поставку природного газа для бытовых потребителей на уровне 26,14 лея (около 1,48 доллара) за кубометр с учетом НДС, что на 28,8% выше текущего значения. Окончательное утверждение новых расценок запланировано на публичном заседании административного совета агентства в понедельник, 28 сентября", - подчеркнули в ведомстве. Одновременно ведомство планирует повысить стоимость тепловой энергии. Для кишиневского предприятия Termoelectrica тариф предлагается увеличить с 2 020 леев до 3 277 леев (около 185 долларов) за гигакалорию, а для компании CET-Nord в северных районах страны - до 3 374 леев (около 191 доллара). Парламент Молдавии 22 сентября ввел режим чрезвычайного положения в энергетике и гидрологии на 60 дней. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается на росте тарифов для населения.
молдавия
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, молдавия, украина, energocom, нарэ, газпром
Газ, МОЛДАВИЯ, УКРАИНА, Energocom, НАРЭ, Газпром
18:54 25.09.2026
 
В Молдавии предложили повысить тариф на газ на 29% с 1 октября

НАРЭ Молдавии предложило с октября повысить тариф на газ для бытовых потребителей на 29%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
КИШИНЕВ, 25 сен – ПРАЙМ. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдавии предложило с 1 октября повысить тариф на природный газ для бытовых потребителей почти на 29%, соответствующий документ опубликован на сайте энергорегулятора.
Ранее молдавская компания Energocom обратилась в НАРЭ с запросом о повышении тарифа на газ с 1,15 доллара за кубометр до 1,50. При этом в феврале газ в республике стоил 0,8 доллара за кубометр.
"Регулятор предлагает установить тариф на поставку природного газа для бытовых потребителей на уровне 26,14 лея (около 1,48 доллара) за кубометр с учетом НДС, что на 28,8% выше текущего значения. Окончательное утверждение новых расценок запланировано на публичном заседании административного совета агентства в понедельник, 28 сентября", - подчеркнули в ведомстве.
Одновременно ведомство планирует повысить стоимость тепловой энергии. Для кишиневского предприятия Termoelectrica тариф предлагается увеличить с 2 020 леев до 3 277 леев (около 185 долларов) за гигакалорию, а для компании CET-Nord в северных районах страны - до 3 374 леев (около 191 доллара).
Парламент Молдавии 22 сентября ввел режим чрезвычайного положения в энергетике и гидрологии на 60 дней.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается на росте тарифов для населения.
 
ГазМОЛДАВИЯУКРАИНАEnergocomНАРЭГазпром
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала