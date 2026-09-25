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"Газпром" увеличил поставки газа на рынки ближнего зарубежья

"Газпром" увеличил поставки газа на рынки ближнего зарубежья - 25.09.2026, ПРАЙМ

"Газпром" увеличил поставки газа на рынки ближнего зарубежья

"Газпром" в первом полугодии 2026 года увеличил поставки трубопроводного газа на рынки ближнего зарубежья на 29% в годовом выражении, в основном за счет... | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T16:27+0300

2026-09-25T16:27+0300

2026-09-25T16:27+0300

газ

казахстан

газпром

россия

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. "Газпром" в первом полугодии 2026 года увеличил поставки трубопроводного газа на рынки ближнего зарубежья на 29% в годовом выражении, в основном за счет Казахстана, сообщила компания в отчете эмитента. "Совокупный объем поставок трубопроводного российского газа на рынки ближнего зарубежья в I полугодии 2026 года значительно (на 29%) превысил уровень аналогичного периода предшествующего года. Указанный рост поставок, главным образом, обусловлен увеличением объемов реализации газа в Казахстан", - говорится в документе.

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