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"Газпром" увеличил поставки газа на рынки ближнего зарубежья
"Газпром" увеличил поставки газа на рынки ближнего зарубежья - 25.09.2026, ПРАЙМ
"Газпром" увеличил поставки газа на рынки ближнего зарубежья
"Газпром" в первом полугодии 2026 года увеличил поставки трубопроводного газа на рынки ближнего зарубежья на 29% в годовом выражении, в основном за счет... | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T16:27+0300
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2026-09-25T16:27+0300
газ
казахстан
газпром
россия
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. "Газпром" в первом полугодии 2026 года увеличил поставки трубопроводного газа на рынки ближнего зарубежья на 29% в годовом выражении, в основном за счет Казахстана, сообщила компания в отчете эмитента. "Совокупный объем поставок трубопроводного российского газа на рынки ближнего зарубежья в I полугодии 2026 года значительно (на 29%) превысил уровень аналогичного периода предшествующего года. Указанный рост поставок, главным образом, обусловлен увеличением объемов реализации газа в Казахстан", - говорится в документе.
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газ, казахстан, газпром, россия
Газ, КАЗАХСТАН, Газпром, РОССИЯ
"Газпром" увеличил поставки газа на рынки ближнего зарубежья
"Газпром" в первом полугодии увеличил поставки газа на рынки ближнего зарубежья на 29%
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. "Газпром" в первом полугодии 2026 года увеличил поставки трубопроводного газа на рынки ближнего зарубежья на 29% в годовом выражении, в основном за счет Казахстана, сообщила компания в отчете эмитента.
"Совокупный объем поставок трубопроводного российского газа на рынки ближнего зарубежья в I полугодии 2026 года значительно (на 29%) превысил уровень аналогичного периода предшествующего года. Указанный рост поставок, главным образом, обусловлен увеличением объемов реализации газа в Казахстан", - говорится в документе.