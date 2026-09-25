https://1prime.ru/20260925/gazprom-873690625.html

"Газпром" за полгода увеличил добычу газа в России на 3,4%

"Газпром" за полгода увеличил добычу газа в России на 3,4% - 25.09.2026, ПРАЙМ

"Газпром" за полгода увеличил добычу газа в России на 3,4%

"Газпром" за 6 месяцев текущего года увеличил добычу газа в России на 3,4% - до 216,6 миллиарда кубометров, следует из отчета эмитента. | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T16:43+0300

2026-09-25T16:43+0300

2026-09-25T16:43+0300

газ

газпром

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873690625.jpg?1790343817

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. "Газпром" за 6 месяцев текущего года увеличил добычу газа в России на 3,4% - до 216,6 миллиарда кубометров, следует из отчета эмитента."В 2026 году за 6 месяцев добыча природного и попутного газа группы "Газпром", с учетом доли в добыче организаций, инвестиции в которые классифицированы как совместные операции, составила 216,55 миллиарда кубометров", - сказано в отчете.Согласно представленной таблице, за аналогичный период прошлого года группа добыла 209,48 миллиарда кубометров. Следовательно, показатель вырос на 3,4% в годовом выражении.Ассоциированные организации и совместные предприятия в доле, приходящейся на группу "Газпром", за 6 месяцев добыли 11,69 миллиарда кубометров природного и попутного газа - на 4,94% больше, чем годом ранее.В "Газпроме" подчеркнули, что компания продолжает последовательное развитие газодобывающих мощностей на Востоке России. Так, "Газпром" занимается расширением мощностей центральной дожимной компрессорной станции (ДКС) и поэтапным увеличением количества эксплуатационных газовых скважин на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении, а также продолжает обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения.Отмечается, что увеличение объемов добычи обусловлено ростом внутреннего потребления природного газа в связи с более холодными погодными условиями в осенне-зимний период 2025-2026 годов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, газпром