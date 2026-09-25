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"Газпром" за полгода увеличил добычу газа в России на 3,4% - 25.09.2026, ПРАЙМ
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"Газпром" за полгода увеличил добычу газа в России на 3,4%
"Газпром" за полгода увеличил добычу газа в России на 3,4% - 25.09.2026, ПРАЙМ
"Газпром" за полгода увеличил добычу газа в России на 3,4%
"Газпром" за 6 месяцев текущего года увеличил добычу газа в России на 3,4% - до 216,6 миллиарда кубометров, следует из отчета эмитента. | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T16:43+0300
2026-09-25T16:43+0300
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. "Газпром" за 6 месяцев текущего года увеличил добычу газа в России на 3,4% - до 216,6 миллиарда кубометров, следует из отчета эмитента."В 2026 году за 6 месяцев добыча природного и попутного газа группы "Газпром", с учетом доли в добыче организаций, инвестиции в которые классифицированы как совместные операции, составила 216,55 миллиарда кубометров", - сказано в отчете.Согласно представленной таблице, за аналогичный период прошлого года группа добыла 209,48 миллиарда кубометров. Следовательно, показатель вырос на 3,4% в годовом выражении.Ассоциированные организации и совместные предприятия в доле, приходящейся на группу "Газпром", за 6 месяцев добыли 11,69 миллиарда кубометров природного и попутного газа - на 4,94% больше, чем годом ранее.В "Газпроме" подчеркнули, что компания продолжает последовательное развитие газодобывающих мощностей на Востоке России. Так, "Газпром" занимается расширением мощностей центральной дожимной компрессорной станции (ДКС) и поэтапным увеличением количества эксплуатационных газовых скважин на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении, а также продолжает обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения.Отмечается, что увеличение объемов добычи обусловлено ростом внутреннего потребления природного газа в связи с более холодными погодными условиями в осенне-зимний период 2025-2026 годов.
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газ, газпром
Газ, Газпром
16:43 25.09.2026
 
"Газпром" за полгода увеличил добычу газа в России на 3,4%

"Газпром" за шесть месяцев увеличил добычу газа в России на 3,4%, до 217 миллиарда кубов

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. "Газпром" за 6 месяцев текущего года увеличил добычу газа в России на 3,4% - до 216,6 миллиарда кубометров, следует из отчета эмитента.
"В 2026 году за 6 месяцев добыча природного и попутного газа группы "Газпром", с учетом доли в добыче организаций, инвестиции в которые классифицированы как совместные операции, составила 216,55 миллиарда кубометров", - сказано в отчете.
Согласно представленной таблице, за аналогичный период прошлого года группа добыла 209,48 миллиарда кубометров. Следовательно, показатель вырос на 3,4% в годовом выражении.
Ассоциированные организации и совместные предприятия в доле, приходящейся на группу "Газпром", за 6 месяцев добыли 11,69 миллиарда кубометров природного и попутного газа - на 4,94% больше, чем годом ранее.
В "Газпроме" подчеркнули, что компания продолжает последовательное развитие газодобывающих мощностей на Востоке России. Так, "Газпром" занимается расширением мощностей центральной дожимной компрессорной станции (ДКС) и поэтапным увеличением количества эксплуатационных газовых скважин на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении, а также продолжает обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения.
Отмечается, что увеличение объемов добычи обусловлено ростом внутреннего потребления природного газа в связи с более холодными погодными условиями в осенне-зимний период 2025-2026 годов.
 
ГазГазпром
 
 
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