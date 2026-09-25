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"Газпром" за полгода нарастил продажи газа на 4,4%

"Газпром" за полгода нарастил продажи газа на 4,4% - 25.09.2026, ПРАЙМ

"Газпром" за полгода нарастил продажи газа на 4,4%

"Газпром" в первом полугодии 2026 года нарастил продажи газа на внутреннем и внешнем рынках на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 193,2... | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T16:52+0300

2026-09-25T16:52+0300

2026-09-25T17:03+0300

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. "Газпром" в первом полугодии 2026 года нарастил продажи газа на внутреннем и внешнем рынках на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 193,2 миллиарда кубометров, следует из отчета компании."В первом полугодии 2026 года группа "Газпром" реализовала на внутреннем и внешних рынках 193,2 миллиарда кубометров газа (за аналогичный период 2025 года – 185 миллиардов кубометров)", - говорится в отчете.Таким образом, продажи выросли примерно на 4,4% в годовом выражении.Потребление газа в отчетном периоде находилось под влиянием погодных, экономических и геополитических факторов.В первом полугодии "Газпром", как уточняется, обеспечивал надежные поставки газа российским потребителям в необходимых объемах. В частности, на внутреннем рынке фиксировались рекордные уровни поставок газа потребителям из Единой системы газоснабжения (ЕСГ) России. В первые два месяца 2026 года отечественным потребителям были поставлены из ЕСГ рекордные для этих месяцев объемы газа, а в январе 2026 года был дважды обновлен абсолютный рекорд суточных поставок из ЕСГ.Компания является владельцем и оператором ЕСГ - централизованной системы по добыче, переработке, подготовке, транспортировке, хранению природного газа. В нее входит газотранспортная система (ГТС) "Газпрома".Так, за отчетный период в ГТС на территории России поступило на 4% больше газа, чем годом ранее - 313,5 миллиарда кубометров. Увеличение, как уточняется, обусловлено приростом объемов поставки газа потребителям внутри и за пределами РФ.В "Газпроме" подчеркнули, что основу надежности поставок газа составляет непрерывное развитие ГТС: создание новых и высокотехнологичных газопроводов, реконструкция, модернизация, техническое перевооружение действующих мощностей, а также реализация программы по выводу избыточных газотранспортных мощностей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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