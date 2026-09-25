https://1prime.ru/20260925/gazprom-873691304.html
"Газпром" в первом полугодии снизил переработку газа на 3,58%
"Газпром" в первом полугодии снизил переработку газа на 3,58% - 25.09.2026, ПРАЙМ
"Газпром" в первом полугодии снизил переработку газа на 3,58%
"Газпром" в первом полугодии текущего года снизил подготовку и переработку газа на 3,58%, до 30,99 миллиарда кубометров, сообщается в отчете эмитента. | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T16:53+0300
2026-09-25T16:53+0300
2026-09-25T17:16+0300
газ
газпром
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. "Газпром" в первом полугодии текущего года снизил подготовку и переработку газа на 3,58%, до 30,99 миллиарда кубометров, сообщается в отчете эмитента.Согласно приложенной таблице, подготовка и переработка природного и попутного газа в первом полугодии составила 30,99 миллиарда кубометров после 32,14 миллиарда кубометров за аналогичный период прошлого года. Показатель, таким образом, сократился на 3,58%.Снижение, как уточняется, в основном обусловлено событиями, не связанными с производственной деятельностью.Переработка, в частности очистка и стабилизация, нестабильного газового конденсата и нефти на мощностях "Газпром переработки" и газодобывающих дочерних предприятиях за отчетный период составила 11,07 миллиона тонн, снизившись на 0,81% по сравнению с показателем прошлого года.Первичная переработка нефти и стабильного газового конденсата в январе-июне снизилась на 4,62% в годовом выражении, до 27,47 миллиона тонн в связи с изменением графика ремонтов.
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газ, газпром
"Газпром" в первом полугодии снизил переработку газа на 3,58%
"Газпром" в первом полугодии снизил переработку газа на 3,58%, до 30,99 миллиарда кубов
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. "Газпром" в первом полугодии текущего года снизил подготовку и переработку газа на 3,58%, до 30,99 миллиарда кубометров, сообщается в отчете эмитента.
Согласно приложенной таблице, подготовка и переработка природного и попутного газа в первом полугодии составила 30,99 миллиарда кубометров после 32,14 миллиарда кубометров за аналогичный период прошлого года. Показатель, таким образом, сократился на 3,58%.
Снижение, как уточняется, в основном обусловлено событиями, не связанными с производственной деятельностью.
Переработка, в частности очистка и стабилизация, нестабильного газового конденсата и нефти на мощностях "Газпром переработки" и газодобывающих дочерних предприятиях за отчетный период составила 11,07 миллиона тонн, снизившись на 0,81% по сравнению с показателем прошлого года.
Первичная переработка нефти и стабильного газового конденсата в январе-июне снизилась на 4,62% в годовом выражении, до 27,47 миллиона тонн в связи с изменением графика ремонтов.