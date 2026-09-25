https://1prime.ru/20260925/gazprom-873691304.html

"Газпром" в первом полугодии снизил переработку газа на 3,58%

"Газпром" в первом полугодии снизил переработку газа на 3,58% - 25.09.2026, ПРАЙМ

"Газпром" в первом полугодии снизил переработку газа на 3,58%

"Газпром" в первом полугодии текущего года снизил подготовку и переработку газа на 3,58%, до 30,99 миллиарда кубометров, сообщается в отчете эмитента. | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T16:53+0300

2026-09-25T16:53+0300

2026-09-25T17:16+0300

газ

газпром

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873691304.jpg?1790345787

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. "Газпром" в первом полугодии текущего года снизил подготовку и переработку газа на 3,58%, до 30,99 миллиарда кубометров, сообщается в отчете эмитента.Согласно приложенной таблице, подготовка и переработка природного и попутного газа в первом полугодии составила 30,99 миллиарда кубометров после 32,14 миллиарда кубометров за аналогичный период прошлого года. Показатель, таким образом, сократился на 3,58%.Снижение, как уточняется, в основном обусловлено событиями, не связанными с производственной деятельностью.Переработка, в частности очистка и стабилизация, нестабильного газового конденсата и нефти на мощностях "Газпром переработки" и газодобывающих дочерних предприятиях за отчетный период составила 11,07 миллиона тонн, снизившись на 0,81% по сравнению с показателем прошлого года.Первичная переработка нефти и стабильного газового конденсата в январе-июне снизилась на 4,62% в годовом выражении, до 27,47 миллиона тонн в связи с изменением графика ремонтов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, газпром