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В Госдуме предложили ввести свадебный вычет при первом браке - 25.09.2026, ПРАЙМ
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В Госдуме предложили ввести свадебный вычет при первом браке
В Госдуме предложили ввести свадебный вычет при первом браке - 25.09.2026, ПРАЙМ
В Госдуме предложили ввести свадебный вычет при первом браке
Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила ввести в России однократный налоговый вычет до 50... | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T05:22+0300
2026-09-25T05:22+0300
россия
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила ввести в России однократный налоговый вычет до 50 тысяч рублей на свадебные расходы при первом заключении брака. Соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство РФ. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Проектом федерального закона "О внесении изменений в статью 219 части второй Налогового кодекса РФ" предлагается дополнить статью 219 Налогового кодекса РФ новым социальным налоговым вычетом по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере до 50 тысяч рублей, предоставляемым однократно при первом заключении брака", - сказано в пояснительной записке. В документе уточняется, что налоговый вычет охватывает государственную пошлину за регистрацию брака, а также расходы на торжественную церемонию. По задумке автора инициативы, налоговый вычет должен предоставляться один раз в жизни, что подчеркивает его направленность на поддержку именно первого брака и создание крепкой семьи, а также стимулирует ответственный подход к созданию семьи и снижению числа разводов. "Принятие законопроекта направлено на решение сразу несколько задач: снижение финансовой нагрузки на молодую семью в момент ее создания, стимулирование официальной занятости (вычет доступен только при наличии дохода, облагаемого НДФЛ), поощрение ответственного подхода к браку (однократность вычета)", - подчеркивается в документе. Останина считает, что законопроект является очередным шагом к поддержке создания семьи: вместо точечной отмены отдельных пошлин государство предлагает гражданам самостоятельно определить, какие расходы наиболее значимы для их семьи, и компенсирует их через возврат НДФЛ.
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россия
РОССИЯ
05:22 25.09.2026
 
В Госдуме предложили ввести свадебный вычет при первом браке

Депутат Останина предложила ввести однократный налоговый вычет при первом заключении брака

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила ввести в России однократный налоговый вычет до 50 тысяч рублей на свадебные расходы при первом заключении брака.
Соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство РФ. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Проектом федерального закона "О внесении изменений в статью 219 части второй Налогового кодекса РФ" предлагается дополнить статью 219 Налогового кодекса РФ новым социальным налоговым вычетом по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере до 50 тысяч рублей, предоставляемым однократно при первом заключении брака", - сказано в пояснительной записке.
В документе уточняется, что налоговый вычет охватывает государственную пошлину за регистрацию брака, а также расходы на торжественную церемонию.
По задумке автора инициативы, налоговый вычет должен предоставляться один раз в жизни, что подчеркивает его направленность на поддержку именно первого брака и создание крепкой семьи, а также стимулирует ответственный подход к созданию семьи и снижению числа разводов.
"Принятие законопроекта направлено на решение сразу несколько задач: снижение финансовой нагрузки на молодую семью в момент ее создания, стимулирование официальной занятости (вычет доступен только при наличии дохода, облагаемого НДФЛ), поощрение ответственного подхода к браку (однократность вычета)", - подчеркивается в документе.
Останина считает, что законопроект является очередным шагом к поддержке создания семьи: вместо точечной отмены отдельных пошлин государство предлагает гражданам самостоятельно определить, какие расходы наиболее значимы для их семьи, и компенсирует их через возврат НДФЛ.
 
РОССИЯ
 
 
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