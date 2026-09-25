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В Госдуме предложили ввести свадебный вычет при первом браке

В Госдуме предложили ввести свадебный вычет при первом браке - 25.09.2026, ПРАЙМ

В Госдуме предложили ввести свадебный вычет при первом браке

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила ввести в России однократный налоговый вычет до 50... | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T05:22+0300

2026-09-25T05:22+0300

2026-09-25T05:22+0300

россия

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила ввести в России однократный налоговый вычет до 50 тысяч рублей на свадебные расходы при первом заключении брака. Соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство РФ. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Проектом федерального закона "О внесении изменений в статью 219 части второй Налогового кодекса РФ" предлагается дополнить статью 219 Налогового кодекса РФ новым социальным налоговым вычетом по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере до 50 тысяч рублей, предоставляемым однократно при первом заключении брака", - сказано в пояснительной записке. В документе уточняется, что налоговый вычет охватывает государственную пошлину за регистрацию брака, а также расходы на торжественную церемонию. По задумке автора инициативы, налоговый вычет должен предоставляться один раз в жизни, что подчеркивает его направленность на поддержку именно первого брака и создание крепкой семьи, а также стимулирует ответственный подход к созданию семьи и снижению числа разводов. "Принятие законопроекта направлено на решение сразу несколько задач: снижение финансовой нагрузки на молодую семью в момент ее создания, стимулирование официальной занятости (вычет доступен только при наличии дохода, облагаемого НДФЛ), поощрение ответственного подхода к браку (однократность вычета)", - подчеркивается в документе. Останина считает, что законопроект является очередным шагом к поддержке создания семьи: вместо точечной отмены отдельных пошлин государство предлагает гражданам самостоятельно определить, какие расходы наиболее значимы для их семьи, и компенсирует их через возврат НДФЛ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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