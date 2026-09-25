https://1prime.ru/20260925/gosduma-873668416.html
В Госдуме предложили ввести свадебный вычет при первом браке
В Госдуме предложили ввести свадебный вычет при первом браке - 25.09.2026, ПРАЙМ
В Госдуме предложили ввести свадебный вычет при первом браке
Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила ввести в России однократный налоговый вычет до 50... | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T05:22+0300
2026-09-25T05:22+0300
2026-09-25T05:22+0300
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873668416.jpg?1790302976
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила ввести в России однократный налоговый вычет до 50 тысяч рублей на свадебные расходы при первом заключении брака.
Соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство РФ. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Проектом федерального закона "О внесении изменений в статью 219 части второй Налогового кодекса РФ" предлагается дополнить статью 219 Налогового кодекса РФ новым социальным налоговым вычетом по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере до 50 тысяч рублей, предоставляемым однократно при первом заключении брака", - сказано в пояснительной записке.
В документе уточняется, что налоговый вычет охватывает государственную пошлину за регистрацию брака, а также расходы на торжественную церемонию.
По задумке автора инициативы, налоговый вычет должен предоставляться один раз в жизни, что подчеркивает его направленность на поддержку именно первого брака и создание крепкой семьи, а также стимулирует ответственный подход к созданию семьи и снижению числа разводов.
"Принятие законопроекта направлено на решение сразу несколько задач: снижение финансовой нагрузки на молодую семью в момент ее создания, стимулирование официальной занятости (вычет доступен только при наличии дохода, облагаемого НДФЛ), поощрение ответственного подхода к браку (однократность вычета)", - подчеркивается в документе.
Останина считает, что законопроект является очередным шагом к поддержке создания семьи: вместо точечной отмены отдельных пошлин государство предлагает гражданам самостоятельно определить, какие расходы наиболее значимы для их семьи, и компенсирует их через возврат НДФЛ.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
В Госдуме предложили ввести свадебный вычет при первом браке
Депутат Останина предложила ввести однократный налоговый вычет при первом заключении брака
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила ввести в России однократный налоговый вычет до 50 тысяч рублей на свадебные расходы при первом заключении брака.
Соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство РФ. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Проектом федерального закона "О внесении изменений в статью 219 части второй Налогового кодекса РФ" предлагается дополнить статью 219 Налогового кодекса РФ новым социальным налоговым вычетом по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере до 50 тысяч рублей, предоставляемым однократно при первом заключении брака", - сказано в пояснительной записке.
В документе уточняется, что налоговый вычет охватывает государственную пошлину за регистрацию брака, а также расходы на торжественную церемонию.
По задумке автора инициативы, налоговый вычет должен предоставляться один раз в жизни, что подчеркивает его направленность на поддержку именно первого брака и создание крепкой семьи, а также стимулирует ответственный подход к созданию семьи и снижению числа разводов.
"Принятие законопроекта направлено на решение сразу несколько задач: снижение финансовой нагрузки на молодую семью в момент ее создания, стимулирование официальной занятости (вычет доступен только при наличии дохода, облагаемого НДФЛ), поощрение ответственного подхода к браку (однократность вычета)", - подчеркивается в документе.
Останина считает, что законопроект является очередным шагом к поддержке создания семьи: вместо точечной отмены отдельных пошлин государство предлагает гражданам самостоятельно определить, какие расходы наиболее значимы для их семьи, и компенсирует их через возврат НДФЛ.