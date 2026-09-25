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В Госдуме предложили ввести критерии избыточной потребительской упаковки

В Госдуме предложили ввести критерии избыточной потребительской упаковки - 25.09.2026, ПРАЙМ

В Госдуме предложили ввести критерии избыточной потребительской упаковки

Вице-спикер Госудмы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил проработать возможность нормативного закрепления понятия "избыточная потребительская упаковка", а также... | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T06:23+0300

2026-09-25T06:23+0300

2026-09-25T06:23+0300

россия

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Вице-спикер Госудмы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил проработать возможность нормативного закрепления понятия "избыточная потребительская упаковка", а также критериев ее определения. Соответствующее обращение на имя министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова имеется в распоряжении РИА Новости. Парламентарий отметил, что производители потребительских товаров нередко используют упаковку, размеры и масса которой существенно превышают необходимые для размещения, хранения и сохранности продукции. По его словам, небольшой товар может размещаться в коробке, многократно превышающей его размеры, либо упаковываться в несколько слоев картона, пластика и пленки, часть которых не выполняет самостоятельной защитной функции. "Предлагаю проработать возможность нормативного закрепления понятия "избыточная потребительская упаковка", а также критериев ее определения с учетом соотношения размеров и массы товара и упаковки, количества используемых упаковочных слоев и наличия у каждого из них объективной защитной, санитарной, технологической либо логистической функции", - сказано в документе. В обращении уточняется, что в качестве первого этапа предлагается рассмотреть введение специального информирования потребителя в случаях, когда упаковка товара превышает установленные критерии избыточности. Добавляется, что соответствующая маркировка должна позволять покупателю до приобретения товара понимать, что производителем использован повышенный объем упаковочных материалов. "На следующем этапе считаю возможным рассмотреть применение к производителям и импортерам продукции в избыточной упаковке повышенных коэффициентов экологической ответственности либо иных экономических механизмов, стимулирующих сокращение неоправданного использования упаковочных материалов", - говорится в письме. Депутат отметил, что предлагаемые требования не должны распространяться на случаи, когда дополнительный объем или несколько слоев упаковки объективно необходимы для обеспечения сохранности, безопасности, санитарных требований, транспортировки продукции либо обусловлены технологическими особенностями товара.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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