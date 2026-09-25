https://1prime.ru/20260925/gossektor-873667333.html

СМИ: госсектор стал менее уязвим к кибератакам в 2026 году

СМИ: госсектор стал менее уязвим к кибератакам в 2026 году - 25.09.2026, ПРАЙМ

СМИ: госсектор стал менее уязвим к кибератакам в 2026 году

Российский госсектор стал менее уязвим перед кибератаками в 2026 году, сообщает газета "Известия" со ссылкой на отчет Solar AURA (входит в структуру ГК... | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T00:37+0300

2026-09-25T00:37+0300

2026-09-25T00:37+0300

технологии

россия

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роскомнадзор

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Российский госсектор стал менее уязвим перед кибератаками в 2026 году, сообщает газета "Известия" со ссылкой на отчет Solar AURA (входит в структуру ГК "Ростелеком"). "Если в 2025-м безоговорочным лидером по объему (утечек данных - ред.) был госсектор - на него пришлось 52% всех заявленных утечек, то в 2026-м его доля сократилась до 4%", - пишет газета. Отмечается, что центр тяжести сместился в сторону финансовых организаций, заметный рост показала и сфера услуг. Вместе эти два направления, как пишут "Известия", сформировали почти две трети всего объема информации, потерянной компаниями за полугодие. При этом газете напомнили в Роскомнадзоре, в соответствии со статьей 19 закона "О персональных данных" ответственность за безопасность собранной информации, ее защиту и конфиденциальность несет оператор персональных данных, в случае компрометации сведений он обязан уведомить ведомство об инциденте. "С момента вступления в силу новых составов административных правонарушений - части 12-18 статьи 13.11 КоАП РФ (начали действовать в мае 2025 года), повторных утечек у операторов, которые ранее уже привлекались за утечку, не зафиксировано", - заявили в пресс-службе.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, россия, ростелеком, роскомнадзор