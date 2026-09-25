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График движения поездов "Ласточка" на МЦК изменится 26 сентября - 25.09.2026, ПРАЙМ
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График движения поездов "Ласточка" на МЦК изменится 26 сентября
График движения поездов "Ласточка" на МЦК изменится 26 сентября - 25.09.2026, ПРАЙМ
График движения поездов "Ласточка" на МЦК изменится 26 сентября
График движения поездов "Ласточка" на Московском центральном кольце (МЦК) изменится в субботу, 26 сентября, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал... | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T10:51+0300
2026-09-25T10:51+0300
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. График движения поездов "Ласточка" на Московском центральном кольце (МЦК) изменится в субботу, 26 сентября, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД). "В связи с производством работ по обновлению программного обеспечения на станции Лихоборы изменится интервал движения поездов на МЦК. Технологическое окно назначено 26 сентября с 13.00 до 15.00. В эти часы не будут курсировать "Ласточки" на участке Владыкино - Панфиловская", - говорится в сообщении. Между остальными станциями поезда МЦК будут следовать с увеличенным интервалом, у некоторых составов изменится количество остановок на маршруте. "Московская железная дорога приносит с пониманием отнестись к проводимым работам и заранее планировать свой маршрут", - добавляется в сообщении.
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бизнес, ржд
Бизнес, РЖД
10:51 25.09.2026
 
График движения поездов "Ласточка" на МЦК изменится 26 сентября

График движения поездов "Ласточка" на МЦК изменится в субботу, 26 сентября

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. График движения поездов "Ласточка" на Московском центральном кольце (МЦК) изменится в субботу, 26 сентября, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД).
"В связи с производством работ по обновлению программного обеспечения на станции Лихоборы изменится интервал движения поездов на МЦК. Технологическое окно назначено 26 сентября с 13.00 до 15.00. В эти часы не будут курсировать "Ласточки" на участке Владыкино - Панфиловская", - говорится в сообщении.
Между остальными станциями поезда МЦК будут следовать с увеличенным интервалом, у некоторых составов изменится количество остановок на маршруте.
"Московская железная дорога приносит с пониманием отнестись к проводимым работам и заранее планировать свой маршрут", - добавляется в сообщении.
 
БизнесРЖД
 
 
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