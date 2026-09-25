https://1prime.ru/20260925/grafik-873673984.html

График движения поездов "Ласточка" на МЦК изменится 26 сентября

График движения поездов "Ласточка" на МЦК изменится 26 сентября - 25.09.2026, ПРАЙМ

График движения поездов "Ласточка" на МЦК изменится 26 сентября

График движения поездов "Ласточка" на Московском центральном кольце (МЦК) изменится в субботу, 26 сентября, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал... | 25.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-25T10:51+0300

2026-09-25T10:51+0300

2026-09-25T10:51+0300

бизнес

ржд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873673984.jpg?1790322678

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. График движения поездов "Ласточка" на Московском центральном кольце (МЦК) изменится в субботу, 26 сентября, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД). "В связи с производством работ по обновлению программного обеспечения на станции Лихоборы изменится интервал движения поездов на МЦК. Технологическое окно назначено 26 сентября с 13.00 до 15.00. В эти часы не будут курсировать "Ласточки" на участке Владыкино - Панфиловская", - говорится в сообщении. Между остальными станциями поезда МЦК будут следовать с увеличенным интервалом, у некоторых составов изменится количество остановок на маршруте. "Московская железная дорога приносит с пониманием отнестись к проводимым работам и заранее планировать свой маршрут", - добавляется в сообщении.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, ржд