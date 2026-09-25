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Движение по российско-грузинской границе восстановлено, сообщили в МВД
Движение по российско-грузинской границе восстановлено, сообщили в МВД - 25.09.2026, ПРАЙМ
Движение по российско-грузинской границе восстановлено, сообщили в МВД
Сотрудники МВД Грузии сняли ограничение на автомобильное движение на Военно-грузинской дороге после получения соответствующей рекомендации Национального... | 25.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-25T11:27+0300
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ТБИЛИСИ, 25 сен — ПРАЙМ. Сотрудники МВД Грузии сняли ограничение на автомобильное движение на Военно-грузинской дороге после получения соответствующей рекомендации Национального агентства окружающей среды, пограничный пункт "Дарьяли" работает в обычном режиме, сообщили в ведомстве. "Сотрудники министерства внутренних дел, на основании рекомендации национального агентства окружающей среды и с учетом текущей ситуации в Девдоракском ущелье, сняли ограничение на автомобильное движение. Также пограничный пункт пропуска "Дарьяли" продолжает работу в обычном режиме",- говорится в заявлении МВД. МВД сообщает, что в пятницу утром от установленной в Девдораки системы раннего предупреждения, которая фиксирует изменения при минимальном повышении уровня воды в русле, поступил сигнальный сигнал. В соответствии с протоколом с территории пограничного пункта пропуска "Дарьяли" на безопасное место были эвакуированы находившиеся там граждане, а также сотрудники патрульной полиции, таможенной и пограничной служб и частной компании. Одновременно в превентивных целях было ограничено движение всех видов автотранспорта в обоих направлениях. По информации Национального агентства окружающей среды, в настоящее время уровень опасности в Девдоракском ущелье снят.
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Движение по российско-грузинской границе восстановлено, сообщили в МВД
МВД Грузии: ограничения движения по военно-грузинской дороге сняты
ТБИЛИСИ, 25 сен — ПРАЙМ. Сотрудники МВД Грузии сняли ограничение на автомобильное движение на Военно-грузинской дороге после получения соответствующей рекомендации Национального агентства окружающей среды, пограничный пункт "Дарьяли" работает в обычном режиме, сообщили в ведомстве.
"Сотрудники министерства внутренних дел, на основании рекомендации национального агентства окружающей среды и с учетом текущей ситуации в Девдоракском ущелье, сняли ограничение на автомобильное движение. Также пограничный пункт пропуска "Дарьяли" продолжает работу в обычном режиме",- говорится в заявлении МВД
.
МВД сообщает, что в пятницу утром от установленной в Девдораки системы раннего предупреждения, которая фиксирует изменения при минимальном повышении уровня воды в русле, поступил сигнальный сигнал. В соответствии с протоколом с территории пограничного пункта пропуска "Дарьяли" на безопасное место были эвакуированы находившиеся там граждане, а также сотрудники патрульной полиции, таможенной и пограничной служб и частной компании. Одновременно в превентивных целях было ограничено движение всех видов автотранспорта в обоих направлениях.
По информации Национального агентства окружающей среды, в настоящее время уровень опасности в Девдоракском ущелье снят.